Estrella de “Merlina” estalla contra actuaciones del ICE: “Estos idiotas están fuera de control”

Durante las últimas horas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha vuelto ha estar en el centro de la controversia por su forma de actuar en las calles.

En esta oportunidad, han acaparado las miradas a nivel internacional luego de dispararle en la cabeza a una mujer en Minneapolis quitándole la vida al instante y abriendo un álgido debate.

Como era de esperarse, las versiones oficiales desde el Gobierno, incluso por parte del presidente Donald Trump, defienden al agente que efectuó los disparos asegurando que actuó en defensa personal. Esto a pesar de que muchos los cuestionan por el video del incidente.

La contraparte, encabezada por líderes locales como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y una parte importante de la ciudadanía (también en redes sociales), cuestionan duramente el duro actuar del ICE.

Bajo este escenario, una de las estrellas de Merlina, exitosa serie de Netflix, se refirió a esta polémica y arremetió duramente en contra del Servicio, también poniendo sobre la mesa su desmedida estrategia en los operativos.

Se trata de Luis Guzmán, actor que le da vida a Homero Addams en la ficción protagonizada por Jenna Ortega y ha participado en otros títulos como Viaje 2: la isla misteriosa, Carlito’s Way, El conde de Montecristo, Narcos, entre otros.

“Quiero hacer una declaración sobre lo que pasó. Estos idiotas del ICE están fuera de control y esto nunca debería haber pasado”, comenzó diciendo el actor a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El puertorriqueño instó a “alzar su voz” y “levantarse”, alertando que “esto no puede continuar así”, siguiendo una línea similar a la que adoptó Frey, quien exigió la salida del Servicio de la ciudad.

“Gente inocente está siendo asesinada ¿Cuántas personas están bajo custodia ahora?”, expuso Guzmán con tono crítico, dando a entender que este no es el camino.

“Esto no es Estados Unidos. Esto es un conjunto de idiotas ilegales tratando de hacer leyes que no funcionan. Mienten y mienten. ¿Cuándo nos vamos a cansar de las mentiras? Es una tragedia”. Además, rechazó la justificación oficial: usar un auto como un arma “es una mala excusa”.