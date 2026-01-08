;

En un nuevo episodio del programa “Grítalo América” de Radio ADN, Alberto Jesús López, el “Trovador del Gol”, y Larissa Riquelme conversaron con Marco Antonio Etcheverry, exfutbolista y entrenador boliviano que visitó la camiseta de Colo Colo.

El otrora mediocampista, hoy de 55 años, jugó por los albos entre 1993 y 1995, periodo en el que conquistó un título de Primera División y una Copa Chile. En ese contexto, hizo un repaso de su carrera y abordó la magnitud de su paso por el “Cacique”.

“En ese momento viví quizás lo hermoso que es la fama. No quiero ser humilde, voy a ser honesto. La fama que viví en Colo Colo fue única”, comenzó declarando.

“Yo no podía ir al mall. Tenía que ir camuflado con gorra, bien tapado. Si uno me descubría eran 45 minutos o una hora en fotos y autógrafos. Igual me encantaba, pero hay momentos en que uno quiere más tranquilidad”, agregó.

En esa línea, el ‘Diablo’ contó una particular anécdota cuando lesionó en su paso por Colo Colo. “Cuando me lesioné un periodista se metió a mi departamento, haciéndose pasar por el doctor”.

“Eran las 5:30 de la mañana y yo no podía dormir por la lesión. Amanecí sin dormir y cuando escucho el teléfono, contesto y me responde la señora que trabajaba con nosotros y me dice que es el doctor”, continuó.

“No sé por qué en esos 10 o 15 segundos de lo que él subió al departamento me dormí. Cuando escuchó en los pasillos, lo miro y no era el doctor de Colo Colo. Le dije ‘¿qué hace aquí señor? No Marco, por favor dame un testimonio’. Le dije ‘hermano no puedo dormir hace 10 horas pensando si voy a jugar fútbol, no me puedes hacer esto, por favor retírate’, con mucho respeto. Él fue muy educado y se retiró“, agregó.

