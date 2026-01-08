;

Carabinero balea a sujeto con orden de detención que huyó de fiscalización: gran operativo en La Pincoya

Hasta un helicóptero institucional se encuentra sobrevolando los cielos del sector norte de la capital. De momento, no se reportan detenidos.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

A esta hora, Carabineros realiza un importante operativo policial en la comuna de Huechuraba, luego de que un funcionario policial disparara en contra de un sujeto que huyó por los techos tras una fiscalización.

Según información preliminar, los uniformados se encontraban realizando controles de identidad aleatorios en Jorge Inostroza con Pablo Neruda, cuando uno de los sujetos fiscalizados huyó luego de que se confirmara que mantenía una orden de captura pendiente por homicidio.

El sujeto ingresó a su casa y mediante un forado, subió al techo. Personal de Carabineros lo siguió hasta la parte superior de la vivienda, donde el hombre en cuestión sacó un arma y apuntó al policía.

Revisa también:

ADN

Al ver en riesgo su integridad física, el uniformado disparó en defensa propia, sin embargo, el sujeto huyó por los techos, y hasta ahora no ha podido ser capturado.

Más detalles los entregó el coronel Mauricio Apablaza, de la Prefectura de Radiopatrullas. “En el contexto del servicio Plan Calles sin Violencia, se realizan diversos controles de identidad, y en uno de ellos se realiza un hombre adulto, en donde arroja que mantiene una orden vigente por el delito de homicidio“, señaló.

“Es así que esta persona huye hacia el interior de su casa, inmediatamente tenía un forado en su domicilio, sube al techo, es perseguido por personal nuestro de Radiopatrullas, personal nuestro se sube al techo y esta persona, de sus vestimentas, extrae un armamento, apunta al carabinero, y este, al ver en peligro su integridad física, le efectúa un disparo“, complementó.

“Lamentablemente, hasta el momento no tenemos detenidos”, afirmó.

Las labores policiales continúan en el lugar para dar con el paradero de este sujeto, incluso se sumó el helicóptero de Carabineros en la búsqueda.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad