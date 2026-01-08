Carabinero balea a sujeto con orden de detención que huyó de fiscalización: gran operativo en La Pincoya

A esta hora, Carabineros realiza un importante operativo policial en la comuna de Huechuraba, luego de que un funcionario policial disparara en contra de un sujeto que huyó por los techos tras una fiscalización.

Según información preliminar, los uniformados se encontraban realizando controles de identidad aleatorios en Jorge Inostroza con Pablo Neruda, cuando uno de los sujetos fiscalizados huyó luego de que se confirmara que mantenía una orden de captura pendiente por homicidio.

El sujeto ingresó a su casa y mediante un forado, subió al techo. Personal de Carabineros lo siguió hasta la parte superior de la vivienda, donde el hombre en cuestión sacó un arma y apuntó al policía.

Al ver en riesgo su integridad física, el uniformado disparó en defensa propia, sin embargo, el sujeto huyó por los techos, y hasta ahora no ha podido ser capturado.

Más detalles los entregó el coronel Mauricio Apablaza, de la Prefectura de Radiopatrullas. “En el contexto del servicio Plan Calles sin Violencia, se realizan diversos controles de identidad, y en uno de ellos se realiza un hombre adulto, en donde arroja que mantiene una orden vigente por el delito de homicidio“, señaló.

“Es así que esta persona huye hacia el interior de su casa, inmediatamente tenía un forado en su domicilio, sube al techo, es perseguido por personal nuestro de Radiopatrullas, personal nuestro se sube al techo y esta persona, de sus vestimentas, extrae un armamento, apunta al carabinero, y este, al ver en peligro su integridad física, le efectúa un disparo“, complementó.

“Lamentablemente, hasta el momento no tenemos detenidos”, afirmó.

Las labores policiales continúan en el lugar para dar con el paradero de este sujeto, incluso se sumó el helicóptero de Carabineros en la búsqueda.