;

VIDEO. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones sorprenden al ser vistos en Chile: un viajero los encontró en el aeropuerto

El momento quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

ADN Radio

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones sorprenden al ser vistos en Chile: un viajero los encontró en el aeropuerto

Una de las parejas más icónicas de Hollywood, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, generó un gran revuelo y sorprendió al público chileno al ser sorprendida en el Aeropuerto de Santiago arribando desde Panamá.

Un viajero local compartió el encuentro casual a través de redes sociales, destacando la amabilidad del actor de 81 años, quien reveló sus planes que lo traen por estos lugares: visitar la Antártida.

El hecho ocurrió la noche del pasado martes 6 de enero y se viralizó gracias al video compartido por el usuario @chomen__ en TikTok, quien contó que viajó en su mismo vuelo.

Revisa también:

ADN

Al bajar, contó que Douglas accedió a una breve charla con él y posó para una foto, siendo “muy buena onda”. Fue en ese momento cuando le reveló que su destino era el continente blanco.

El post, divulgado rápidamente en diferentes sitios y resubido, acumula miles de likes y cientos de comentarios, donde muchos valoraron la disposición del intérprete y el reporte del usuario al contar su experiencia.

Asimismo, muchos cibernautas señalan que muchos famosos de talla internacional emprenden viaje hacia la Antártida, coincidiendo especialmente con esta temporada de expediciones desde Punta Arenas, donde generalmente zarpan algunos cruceros de alto nivel.

Autoridades portuarias esperan un flujo similar al de años pasados, con celebridades motivadas por la accesibilidad que ofrece Chile al continente.

@chomen__

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones están en Chile. Viajé en el mismo avión con esta icónica pareja de Hollywood. Conversé con él y me contó que van a visitar la Antártica. #Chile #famosos #actores #michaeldouglas #antartica

♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad