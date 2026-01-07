Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones sorprenden al ser vistos en Chile: un viajero los encontró en el aeropuerto

Una de las parejas más icónicas de Hollywood, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, generó un gran revuelo y sorprendió al público chileno al ser sorprendida en el Aeropuerto de Santiago arribando desde Panamá.

Un viajero local compartió el encuentro casual a través de redes sociales, destacando la amabilidad del actor de 81 años, quien reveló sus planes que lo traen por estos lugares: visitar la Antártida.

El hecho ocurrió la noche del pasado martes 6 de enero y se viralizó gracias al video compartido por el usuario @chomen__ en TikTok, quien contó que viajó en su mismo vuelo.

Al bajar, contó que Douglas accedió a una breve charla con él y posó para una foto, siendo “muy buena onda”. Fue en ese momento cuando le reveló que su destino era el continente blanco.

El post, divulgado rápidamente en diferentes sitios y resubido, acumula miles de likes y cientos de comentarios, donde muchos valoraron la disposición del intérprete y el reporte del usuario al contar su experiencia.

Asimismo, muchos cibernautas señalan que muchos famosos de talla internacional emprenden viaje hacia la Antártida, coincidiendo especialmente con esta temporada de expediciones desde Punta Arenas, donde generalmente zarpan algunos cruceros de alto nivel.

Autoridades portuarias esperan un flujo similar al de años pasados, con celebridades motivadas por la accesibilidad que ofrece Chile al continente.