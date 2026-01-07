Te pagan por ir a vivir allí: estos lugares de Europa buscan nuevos habitantes en 2026

La despoblación rural se ha convertido en uno de los mayores desafíos para distintos países de Europa.

Frente a este escenario, gobiernos locales y nacionales han comenzado a ofrecer dinero, viviendas a bajo costo y ayudas para emprender a quienes estén dispuestos a mudarse y establecerse en pequeñas comunidades.

Según el portal Trabajar por el Mundo, estas iniciativas se consolidan como una oportunidad real para cambiar de vida, ya sea trabajando a distancia, formando una familia o iniciando un negocio.

Pueblos de Europa que pagan por ir a vivir allí durante el 2026

1. España

En España, distintos municipios llevan años desarrollando planes para atraer nuevos vecinos. Uno de los programas más llamativos está en Extremadura, donde se impulsa la llegada de nómadas digitales con ayudas que pueden alcanzar los 15.000 euros .

2. Irlanda

Irlanda también se suma a esta tendencia con un ambicioso plan de repoblación. El gobierno ofrece hasta 80.000 euros para reformar casas vacías ubicadas en algunas de sus islas más aisladas.

El objetivo es recuperar viviendas abandonadas , revitalizar comunidades en riesgo de desaparecer y atraer a nuevos residentes dispuestos a establecerse de forma permanente.

3. Italia

En Italia, la isla de Cerdeña ha lanzado programas dirigidos a combatir la despoblación en pequeños pueblos del interior. Las ayudas pueden llegar a los 15.000 euros para la compra de vivienda , además de bonos por hijos y facilidades para abrir negocios.

Las autoridades locales buscan atraer especialmente a familias jóvenes y emprendedores que reactiven la economía local.

4. Francia

Francia también sorprende con incentivos extremos. En la ciudad de Ambert, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, el municipio ha puesto a disposición dos viviendas por el precio de 1 euro .

La iniciativa apunta a repoblar el centro histórico, evitar el abandono total de los inmuebles y atraer nuevos habitantes comprometidos con la vida local.

5. Italia (Toscana)

Otro caso destacado es Radicondoli, un pequeño pueblo medieval de la Toscana, cerca de Florencia. El municipio ofrece subsidios al arriendo y otros incentivos, con un fondo que supera los 400.000 dólares .

Desde el lanzamiento del programa en 2023, unas 60 personas ya se han mudado, demostrando que este tipo de iniciativas puede tener impacto real.