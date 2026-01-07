Con emoción fue recibida la noticia de que la Saga Crepúsculo se reestrenaría en Chile durante el mes de enero por un nuevo aniversario desde la llegada de sus películas en 2008.

Estas películas, que marcaron a una generación, regresan a la pantalla grande, y desde las cadenas de cine nacionales confirmaron el inicio de la preventa de entradas.

Estrenada originalmente entre 2008 y 2012, Crepúsculo se transformó en un fenómeno cultural global que trascendió el cine.

Basada en las novelas de Stephenie Meyer, la saga instaló conversaciones sobre el amor, la diferencia y la pertenencia, y lo hizo desde una mirada íntima, conectando con millones de jóvenes.

En Chile, su impacto fue inmediato y profundo. Las salas se llenaron, las filas se extendieron por cuadras y se consolidó una comunidad de seguidores que vivió cada estreno como un evento.

Y es pese a las críticas sobre la obra, la Saga Crepúsculo, para muchos, definió una etapa clave de sus vidas.

Saga Crepúsculo en Chile: comienza venta de entradas en cines (y esto valen)

Cinépolis, Cineplanet y Cinemark y Muvix informaron que ya comenzó la preventa de entradas para la primera película, “Crepúsculo”, que se estrenará el próximo jueves 15 de enero.

El valor de las entradas está entre los $5.300 y los $12.000, precios que van variando según la sala, el tipo de formato de la película, si la verás en español o con subtítulos, etc.

Mientras que la fecha de estreno de las 5 películas son: