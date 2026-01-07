;

Saga Crepúsculo en Chile: comienza venta de entradas en cines (y esto valen)

Las 5 películas que relatan la historia de amor entre Bella y Edward llegará a las salas nacionales. Revisa acá las fechas.

Juan Castillo

Saga Crepúsculo en Chile: comienza venta de entradas en cines (y esto valen)

Con emoción fue recibida la noticia de que la Saga Crepúsculo se reestrenaría en Chile durante el mes de enero por un nuevo aniversario desde la llegada de sus películas en 2008.

Estas películas, que marcaron a una generación, regresan a la pantalla grande, y desde las cadenas de cine nacionales confirmaron el inicio de la preventa de entradas.

Estrenada originalmente entre 2008 y 2012, Crepúsculo se transformó en un fenómeno cultural global que trascendió el cine.

Revisa también:

ADN

Basada en las novelas de Stephenie Meyer, la saga instaló conversaciones sobre el amor, la diferencia y la pertenencia, y lo hizo desde una mirada íntima, conectando con millones de jóvenes.

En Chile, su impacto fue inmediato y profundo. Las salas se llenaron, las filas se extendieron por cuadras y se consolidó una comunidad de seguidores que vivió cada estreno como un evento.

Y es pese a las críticas sobre la obra, la Saga Crepúsculo, para muchos, definió una etapa clave de sus vidas.

Saga Crepúsculo en Chile: comienza venta de entradas en cines (y esto valen)

Cinépolis, Cineplanet y Cinemark y Muvix informaron que ya comenzó la preventa de entradas para la primera película, “Crepúsculo”, que se estrenará el próximo jueves 15 de enero.

El valor de las entradas está entre los $5.300 y los $12.000, precios que van variando según la sala, el tipo de formato de la película, si la verás en español o con subtítulos, etc.

Mientras que la fecha de estreno de las 5 películas son:

  • Crepúsculo: 15 de enero.
  • Luna Nueva: 29 de enero.
  • Eclipse: 12 de febrero.
  • Amanecer (pt. 1): 5 de marzo.
  • Amanecer (pt. 2): 12 de marzo

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad