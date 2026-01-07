En entrevista con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN, la doctora Maritza Sepúlveda, bióloga marina de la Universidad de Valparaíso, entregó una guía detallada sobre las mejores rutas para observar ballenas en Chile y advirtió sobre las crecientes amenazas que enfrentan estos animales.

Chile es un destino privilegiado para los cetáceos debido a la corriente de Humboldt, que proporciona aguas frías y ricas en nutrientes ideales para su alimentación.

Las rutas imperdibles

Según la experta, el norte del país ofrece oportunidades únicas en la zona de Antofagasta y Tocopilla, donde ha aumentado el avistamiento de la ballena fin, la segunda más grande del mundo. Más al sur, Chañaral de Aceituno y Punta de Choros destacan por su fácil acceso y bajo costo, permitiendo ver ballenas azules, jorobadas y hasta 13 especies de delfines.

En el sur, el Golfo de Corcovado (Chiloé) es mundialmente famoso por ser una zona de alimentación clave para la ballena azul, mientras que la Patagonia norte (Aysén) ofrece un turismo incipiente de ballenas sei y jorobadas. Finalmente, el Estrecho de Magallanes cierra la ruta con la imponente presencia de la ballena jorobada.

Dr John A Horsfall Ampliar

Amenazas y turismo responsable A pesar de la recuperación de algunas poblaciones post-caza, Sepúlveda alertó sobre nuevas amenazas: el cambio global y las colisiones con grandes embarcaciones. Chile lidera tristemente el ranking mundial de colisiones, un problema agravado por las altas velocidades de los barcos en zonas de tránsito de ballenas.

La investigadora también hizo un llamado a practicar un turismo responsable. “Si queremos un turismo sustentable para las próximas décadas, debemos respetar las distancias”, afirmó. Se recomienda no acercarse a menos de 100 metros, mantener el motor en neutro si hay cercanía y jamás perseguir a los animales, ya que esto les genera estrés y altera sus conductas vitales.