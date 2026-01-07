;

AUDIO. Rutas de avistamiento de ballenas en Chile: dónde verlas de norte a sur y cómo hacerlo de forma responsable

La bióloga marina de la Universidad de Valparaíso detalló en Tu Nuevo ADN los mejores puntos del país para observar cetáceos, destacando el auge de la ballena fin en el norte y la importancia mundial del Golfo de Corcovado para la ballena azul.

Mario Vergara

TNA Dra. Maritza Sepúlveda bióloga marina avistamiento de ballenas en Chile

TNA Dra. Maritza Sepúlveda bióloga marina avistamiento de ballenas en Chile

15:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN, la doctora Maritza Sepúlveda, bióloga marina de la Universidad de Valparaíso, entregó una guía detallada sobre las mejores rutas para observar ballenas en Chile y advirtió sobre las crecientes amenazas que enfrentan estos animales.

Chile es un destino privilegiado para los cetáceos debido a la corriente de Humboldt, que proporciona aguas frías y ricas en nutrientes ideales para su alimentación.

Revisa también:

ADN

Las rutas imperdibles

Según la experta, el norte del país ofrece oportunidades únicas en la zona de Antofagasta y Tocopilla, donde ha aumentado el avistamiento de la ballena fin, la segunda más grande del mundo. Más al sur, Chañaral de Aceituno y Punta de Choros destacan por su fácil acceso y bajo costo, permitiendo ver ballenas azules, jorobadas y hasta 13 especies de delfines.

En el sur, el Golfo de Corcovado (Chiloé) es mundialmente famoso por ser una zona de alimentación clave para la ballena azul, mientras que la Patagonia norte (Aysén) ofrece un turismo incipiente de ballenas sei y jorobadas. Finalmente, el Estrecho de Magallanes cierra la ruta con la imponente presencia de la ballena jorobada.

ADN

Dr John A Horsfall

Amenazas y turismo responsable A pesar de la recuperación de algunas poblaciones post-caza, Sepúlveda alertó sobre nuevas amenazas: el cambio global y las colisiones con grandes embarcaciones. Chile lidera tristemente el ranking mundial de colisiones, un problema agravado por las altas velocidades de los barcos en zonas de tránsito de ballenas.

La investigadora también hizo un llamado a practicar un turismo responsable. “Si queremos un turismo sustentable para las próximas décadas, debemos respetar las distancias”, afirmó. Se recomienda no acercarse a menos de 100 metros, mantener el motor en neutro si hay cercanía y jamás perseguir a los animales, ya que esto les genera estrés y altera sus conductas vitales.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad