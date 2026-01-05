VIDEO. “Chile no se puede dar el lujo de no tener investigación climática”: CR2 alerta sobre impacto del fin de financiamiento a estudios climáticos
En Tu Nuevo ADN junto a Andrea Obaid, Roberto Rondanelli, investigador principal del CR2 señaló que “vamos a apelar al recurso de reasignación de recursos” tras el cese a la entrega de recursos por parte del ANID. Acusan una “incoherencia” entre el discurso ambiental y las decisiones presupuestarias.
