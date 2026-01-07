;

Nestlé en la mira: Minsal emite alerta alimentaria por leche para niños con alto riesgo de intoxicación

Desde el Ministerio de Salud hicieron un llamado a no consumir el producto a las personas que lo tengan en su domicilio.

Sebastián Escares

Recientemente el Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria por el producto Alfamino, leche de fórmula infantil para necesidades especiales como alergias alimentarias, que es elaborado e importado por Nestlé.

Según lo comunicado por el Minsal, el producto Alfamino “tiene riesgo de contaminación por una toxina producida en el microorganismo Bacilus cereus.

La autoridad sanitaria llamó a “no consumir el producto, a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta”.

Además, desde la cartera de Gobierno señalaron que se están realizando gestiones “para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados”.

La toxina en cuestión es la cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, y se le asocia “con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos). Es una toxina estable y es muy poco probable que se inactive mediante el procesamiento térmico de los alimentos”, informó el Minsal.

Estos son los lotes afectados

De acuerdo a lo publicado en el sitio web del Minsal, los lotes afectados por la posible presencia de la toxina, son los siguientes:

  • 51040017Y2
  • 51050017Y1
  • 52450017Y2
  • 52460017Y1
  • 52470017Y1
  • 52480017Y1
  • 52510017Y1
  • 52610017Y2
  • 52620017Y1
  • 52650017Y1
  • 52680017Y1
  • 52690017Y1

