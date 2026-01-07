;

VIDEO. Popular rapero ingresa a la cárcel donde está Nicolás Maduro y espera compartir tiempo con él

También coincidirá con Luigi Mangione, acusado de matar a Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare.

José Campillay

Popular rapero ingresa a la cárcel donde está Nicolás Maduro y espera compartir tiempo con él

La detención de Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela ha dado mucho de qué hablar en las últimas jornadas, incluso más allá de las temáticas geopolíticas que mantienen en alerta al mundo.

Tras su llegada al Metropolitan Detention Center (MDC) de Nueva York, ha comenzado a generarse todo un revuelo mediático por las personalidades con las que compartirá celda, o al menos coincidirá dentro del mismo recinto.

Son varios los nombres que destacan detrás de esta verdadera fortaleza vertical conocida como ‘El infierno en la Tierra’, pero durante las últimas horas surgió con fuerza el de un rapero que ingresó al recinto para cumplir su respectiva sentencia.

Se trata nada más y nada menos que de Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine, quien se presentó para hacer efectiva su condena de tres meses por violar su libertad condicional.

Hernández llegó al MDC en Brooklyn escoltado por oficiales federales, tras declararse culpable en julio de 2025 por posesión de cocaína y MDMA descubiertos en un allanamiento a su mansión en Miami en marzo de ese año.

Acompañado por el streamer Adin Ross, quien transmitió el momento en vivo desde una van Sprinter con música del propio artista sonando a todo volumen, el rapero expresó su deseo de compartir con Maduro durante su estancia.

“Quiero bailar con Maduro”, declaró Tekashi a TMZ, añadiendo que también planea proponerle partidas de cartas, específicamente de Spades, para amenizar el tiempo en la cárcel.​

Además de 6ix9ine, quien se une a la penitenciaría reconociendo abiertamente una eventual cercanía con el exdictador venezolano, también se espera una interacción con Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

