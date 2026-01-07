En una nueva edición del programa De esto se habla, una coproducción de El País Chile y Radio ADN, los periodistas Rocío Montes y Mauricio Bustamante conversaron con Jaime Gazmuri, exembajador de Chile en Venezuela (2023-2024).

El diplomático analizó la sorpresiva intervención militar de Estados Unidos que culminó con Nicolás Maduro preso en Nueva York y explicó cómo el régimen chavista busca sobrevivir negociando sus recursos estratégicos con la administración de Donald Trump.

La operación y el “factor sorpresa”

Gazmuri confesó su sorpresa ante el modus operandi de la incursión estadounidense ocurrida el pasado sábado. Aunque se esperaba una acción fuerte tras el despliegue naval en el Caribe, el exembajador descartó una invasión terrestre masiva por su costo político, comparando finalmente el operativo de extracción de Maduro con acciones quirúrgicas como la captura de Bin Laden o ataques selectivos en Teherán.

Sobre la inteligencia detrás del golpe, Gazmuri consideró plausible que Estados Unidos haya inutilizado tecnológicamente las defensas antiaéreas venezolanas, aunque no descartó la infiltración de un “topo” cercano al anillo de seguridad, dado que la residencia de Maduro en Fuerte Tiuna no era un secreto.

¿Quién gobierna Venezuela hoy?

Para el exsenador socialista, la caída de Maduro no significa el fin inmediato del régimen. Venezuela está siendo gobernada por un “madurismo sin Maduro”, encabezado por figuras como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López. Según su análisis, este grupo mantiene el control de las Fuerzas Armadas, PDVSA y el territorio, lo cual es funcional para Donald Trump: “Si Trump quiere el petróleo, necesita que el país funcione y tenga gobierno. Si pusiera a Edmundo González mañana, no tendría ni un policía que le hiciera caso”.

Petróleo y pragmatismo

Gazmuri desestimó las acusaciones de narcotráfico como el motivo real de la intervención, calificándolas de “artificio” similar a las armas de destrucción masiva en Irak. “El tema de fondo es el petróleo y la influencia de China y Rusia”, aseguró.

En este sentido, prevé que la cúpula chavista, liderada por una Delcy Rodríguez a quien describe como “pragmática”, cederá ante las exigencias energéticas de Washington para intentar salvarse, aunque duda que puedan romper totalmente sus lazos con China sin colapsar.

Alerta para Chile y la región

Finalmente, el diplomático advirtió que la nueva doctrina de seguridad de Trump, que busca expulsar la influencia extracontinental de América Latina, representa un riesgo para toda la región, incluido Chile.

“Si el tema es sacar a China, nos afecta a todos. El 40% de nuestras exportaciones, como las cerezas y el cobre, van allá”, alertó Gazmuri, coincidiendo con la preocupación expresada por el Presidente Boric sobre la vulnerabilidad de la soberanía latinoamericana en este nuevo orden mundial.