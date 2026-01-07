;

FOTOS. Enel anuncia corte de luz en Santiago para este jueves 8 de enero: estas serán las 7 comunas afectadas

La compañía detalló en qué calles se producirá la interrupción del suministro y por cuánto tiempo se prolongará.

Sebastián Escares

Enel anuncia corte de luz en Santiago para este jueves 8 de enero: estas serán las 7 comunas afectadas / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Durante esta jornada, se dio a conocer que un nuevo corte de luz afectará a la región Metropolitana.

Enel, la empresa encargada de suministrar la electricidad en prácticamente toda la capital, detalló que la interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio.

ADN

En total, son 7 las comunas que se verán afectadas con el corte de energía, los cuales se prolongarán por varias horas.

¿Dónde será el corte de luz este jueves 8 de enero?

Las comunas en donde se producirá el corte de luz, será en Conchalí, Lampa, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.

A continuación el detalle de la interrupción del suministro:

  • Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Lampa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 15;00 horas.
ADN
  • Cerrillos: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN

