Enel anuncia corte de luz en Santiago para este jueves 8 de enero: estas serán las 7 comunas afectadas / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Durante esta jornada, se dio a conocer que un nuevo corte de luz afectará a la región Metropolitana.

Enel, la empresa encargada de suministrar la electricidad en prácticamente toda la capital, detalló que la interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio.

En total, son 7 las comunas que se verán afectadas con el corte de energía, los cuales se prolongarán por varias horas.

¿Dónde será el corte de luz este jueves 8 de enero?

Las comunas en donde se producirá el corte de luz, será en Conchalí, Lampa, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.

A continuación el detalle de la interrupción del suministro:

Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Lampa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 15;00 horas.

Cerrillos: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.