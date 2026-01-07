FOTOS. Enel anuncia corte de luz en Santiago para este jueves 8 de enero: estas serán las 7 comunas afectadas
La compañía detalló en qué calles se producirá la interrupción del suministro y por cuánto tiempo se prolongará.
Durante esta jornada, se dio a conocer que un nuevo corte de luz afectará a la región Metropolitana.
Enel, la empresa encargada de suministrar la electricidad en prácticamente toda la capital, detalló que la interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio.
Revisa también:
En total, son 7 las comunas que se verán afectadas con el corte de energía, los cuales se prolongarán por varias horas.
¿Dónde será el corte de luz este jueves 8 de enero?
Las comunas en donde se producirá el corte de luz, será en Conchalí, Lampa, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, San Miguel y La Granja.
A continuación el detalle de la interrupción del suministro:
- Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Lampa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 15;00 horas.
- Cerrillos: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.