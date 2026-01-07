Detienen al funcionario de gendarmería en Villarrica que intentaba ingresar celulares y drogas a cárcel

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras una rigurosa investigación llevada a cabo por la Dirección Regional de Gendarmería de La Araucanía, en horas de esta mañana se procedió con la detención de un funcionario del Centro de Detención Preventiva de Villarrica.

El detenido, estando de servicio, pretendía ingresar aparatos celulares y sustancias ilícitas al recinto penitenciario.

Junto con informar estos graves hechos al Ministerio Público, Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades pertinentes.

El comunicado reafirma el “firme compromiso con la transparencia y la probidad”, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del quehacer institucional.