;

Detienen al funcionario de gendarmería en Villarrica que intentaba ingresar celulares y drogas a cárcel

La institución informó los hechos al Ministerio Público, destituyó al funcionario y abrió un sumario administrativo para aclarar responsabilidades.

Martín Neut

Matías Gallegos

Funcionario de Gendarmería destituido en La Araucanía.

Funcionario de Gendarmería destituido en La Araucanía.

01:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras una rigurosa investigación llevada a cabo por la Dirección Regional de Gendarmería de La Araucanía, en horas de esta mañana se procedió con la detención de un funcionario del Centro de Detención Preventiva de Villarrica.

El detenido, estando de servicio, pretendía ingresar aparatos celulares y sustancias ilícitas al recinto penitenciario.

Junto con informar estos graves hechos al Ministerio Público, Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades pertinentes.

El comunicado reafirma el “firme compromiso con la transparencia y la probidad”, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del quehacer institucional.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad