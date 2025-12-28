De cara a las vacaciones de verano 2026: histórica piscina de Santiago estará cerrada por esta razón / David Cortes Serey

Con la llegada del verano, sin duda alguna, que uno de los panoramas preferidos por los chilenos es ir a la piscina.

En ese contexto, es que por quinto año consecutivo una histórica piscina ubicada en el Cerro San Cristóbal, en Santiago, se mantendrá cerrada.

En una nota realizada por CHV Noticias, detallaron que tanto la piscina Antilén como la Tupahue no han podido abrir sus puertas debido a una serie de problemas derivados de la escasez de agua.

“Lo primero es hacer un trabajo estructural de unir ambas estructuras de mejor manera de lo que está ahora para que no se produzcan grietas todo el tiempo”, apuntó el director de la escuela de Construcción de la UDLA, José Torres, al medio antes citado.

Desde el Parque Metropolitano detallaron que “se han ejecutado trabajos especializados para abordar filtraciones en su estructura, las que generaban una pérdida significativa de agua” de la piscina Antilén.

Por otro lado, sobre la piscina Tupahue, respondieron que “el retraso en la apertura se explica por la indisponibilidad del Embalse Las Torres, infraestructura clave que históricamente abastece el recinto, lo cual se encuentra temporalmente fuera de operación debido a obras externas a Parquemet".

No obstante, se espera que esta última (piscina Tupahue) pueda abrir al público durante la próxima semana.

