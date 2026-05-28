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Hinchas de la UC sufren duro revés en el aeropuerto de Santiago y no podrán asistir al partido contra Boca

Cerca de 100 fanáticos “cruzados” se vieron afectados por la cancelación de un vuelo con destino a Buenos Aires.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Cerca de cien hinchas de Universidad Católica sufrieron un duro revés este jueves en el aeropuerto de Santiago, luego de que se cancelara el vuelo que los trasladaría hacia Buenos Aires para asistir al partido entre Boca Juniors y la UC por la Copa Libertadores.

Uno de los fanáticos afectados conversó con ADN Deportes desde el terminal aéreo. Según explicó el hincha, la aerolínea KLM suspendió el vuelo debido a un problema detectado en uno de los neumáticos del avión.

“El vuelo era a las 10:15 de la mañana, originalmente. Luego nos llegó un aviso de que se había reprogramado a las 12:10. Cuando llegamos a la puerta de embarque, nos informaron que había un problema con un neumático, un pinchazo, y que no había reposición disponible en el aeropuerto”, comentó el seguidor de la UC.

“Había al menos 100 personas con la camiseta de Católica. Todos se pusieron nerviosos, empezaron a pifiar y a presionar a la gente del counter del aeropuerto, que estaba poco preparada para una situación así”, agregó.

Frente a este contratiempo, algunos fanáticos de la UC alcanzaron a comprar pasajes en otros vuelos con destino a Buenos Aires. Sin embargo, no todos pudieron viajar finalmente. “Yo no tuve la posibilidad de embarcarme en un vuelo posterior que me permitiera llegar al partido. Hubo varios más que se quedaron abajo del avión, como yo”, lamentó el hincha entrevistado por ADN Deportes.

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