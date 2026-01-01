Gendarme es detenido cuando intentaba ingresar drogas a módulo de cárcel de Valparaíso

Este miércoles un funcionario de Gendarmería fue detenido tras ser descubierto ingresando drogas a un módulo del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Mediante un comunicado, la institución penitenciaria señaló que la detención se produjo tras una investigación llevada a cabo por Gendarmería, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

Ante los hechos, “Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario involucrado”. También dispuso la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades pertinentes.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y la probidad, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del servicio público y del juramento de servicio”, agregaron desde Gendarmería.