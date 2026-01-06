Una jornada clave para su futuro: Senado vota este martes en general la Ley de Eutanasia en Chile

Este martes 6 de enero, el Senado enfrentará una votación decisiva al someter a discusión en general el proyecto de Ley de Eutanasia, iniciativa que cuenta con urgencia legislativa por parte del Ejecutivo y que podría marcar un punto de inflexión en la regulación de la muerte asistida en Chile.

La votación en Sala se produce a casi cuatro meses de que la Comisión de Salud de la Cámara Alta aprobara la idea de legislar, con tres votos a favor y dos en contra, despachando el proyecto para su análisis por el pleno. La iniciativa figura como el segundo punto de la tabla de la sesión y será debatida entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Getty Images Ampliar

De aprobarse en general, el proyecto volverá a la Comisión de Salud para su revisión en particular, etapa en la que se discutirán indicaciones específicas. En caso contrario, la propuesta deberá resolverse en una comisión mixta entre ambas cámaras.

La norma, denominada formalmente como proyecto “sobre muerte digna y cuidados paliativos”, ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en abril de 2021 y se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional.

En concreto, la iniciativa establece que personas mayores de 18 años, con nacionalidad chilena o residencia legal prolongada, que padezcan una enfermedad grave, incurable o en fase terminal, puedan solicitar la muerte asistida bajo estrictos requisitos médicos y psicológicos.

Senadores como Juan Luis Castro e Iván Flores han defendido el avance del proyecto, señalando que Chile está en condiciones de ofrecer una alternativa voluntaria frente a situaciones de sufrimiento extremo. En contraste, desde la oposición han surgido críticas que apuntan a un eventual sesgo ideológico y a la falta de un fortalecimiento previo del sistema de cuidados paliativos.

El Gobierno, en tanto, ha defendido la urgencia impuesta a la iniciativa, subrayando que la regulación de la eutanasia es una discusión pendiente por décadas y una de las prioridades legislativas del último tramo del mandato del Presidente Gabriel Boric.

La votación de este martes será clave para definir si el proyecto continúa avanzando o enfrenta un nuevo entrampamiento legislativo.