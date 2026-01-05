“Stranger Things” lo hizo de nuevo: la canción que revivió tras el final y domina los rankings superando a Taylor Swift

No hay dudas de que Stranger Things es una de las series más populares de Netflix, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguieron cada uno de sus capítulos por casi 10 años recientemente disfrutaron de su esperado final.

A lo largo de su emisión, debido al gran impacto y llegada que tienen en el público, supieron marcar tendencia y dejar huella en la cultura popular en diferentes países y personas de variadas edades.

Esto ha quedado claramente evidenciado con la música, un aspecto clave en cada proyecto audiovisual y que le entrega un valor agregado a cada historia, ofreciéndonos piezas más que interesantes.

Un punto a destacar en esta materia es que, al igual que pasó en temporadas anteriores donde repuntaron algunos clásicos, más de alguna canción incluída en la banda sonora pudo cautivar a los seguidores a tal nivel experimentar una considerable alza en sus reproducciones.

Esto fue precisamente lo que ocurrió con End of Beginning, tema de Joe Keery, encargado de darle vida a Steve Harrington en el programa y que tuvo un renacer tras sonar en pantalla.

Este sencillo fue lanzado en 2022 por parte del actor bajo su alias DJO, sin embargo, no fue hasta hoy que logró alcanzar lo más alto de los rankings. Esto, gracias al final de la serie de ‘La Gran N’.

Con un estilo que entremezcla synth-pop y psicodelia, acumula más de 6.52 millones de reproducciones diarias, lo que le permite superar incluso a Taylor Swift, que lideraba el chart hace 78 días con 6.21 millones en The Fate of Ophelia.

Según explicó el propio Keery a Variety, la pieza musical “habla de lo que significa crecer y mirar hacia atrás una etapa de tu vida, sentir cierta nostalgia por ella, pero al mismo tiempo tener una profunda gratitud por lo que ocurrió”.

Visita programada a Chile

En medio de un éxito potenciado por Stranger Things, DJO tiene una importante visita programada a Chile, para la cual prepara un show especial debido al contexto y escenario que le preceden.

Y es que el artista formará parte del Lollapalooza 2026 en el Parque O’Higgins de Santiago, con su presentación fijada para el sábado 14 de marzo.

Pero eso no es todo, ya que también tendrá su sideshow el lunes 16 de marzo en el Teatro Coliseo. Las entradas están a la venta en PuntoTicket (sujetas a disponibilidad).