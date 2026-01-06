Gendarmería autorizó ingreso de computador e impresora a Álvaro Corbalán en excarcel Punta Peuco

Gendarmería autorizó en octubre de 2022 a Álvaro Corbalán Castilla, exjefe operativo de la CNI condenado por múltiples crímenes de lesa humanidad, a utilizar un computador y una impresora en el módulo donde cumple condena en el ex penal de Punta Peuco, hoy Cárcel de Til Til.

El acta del Consejo Técnico del penal, fechada el 3 de octubre de 2022, señala, según consigna Reportea, que la sesión tuvo como único punto el “análisis de solicitud de interno Álvaro Corbalán Castilla”.

En la instancia se explicó que el recluso “solicita que sea devuelto el equipo computacional, sus accesorios, impresora multifuncional y módem de internet, artículos electrónicos que le fueron incautados en el mes de mayo del año 2021”.

En el documento se resolvió “autorizar el reingreso del PC, con sus accesorios e impresora multifuncional, el cual deberá ser instalado fuera de su dormitorio, en un lugar predeterminado por la Jefatura Interna, al interior de la sala de estar del Módulo 1”, aunque se rechazó permitir un módem con acceso a internet.

Era un equipo donado

La autorización fue excepcional, ya que otros condenados por violaciones a los derechos humanos solo pueden acceder a computadores ubicados en salas comunes y con horarios restringidos.

Según el acta, el equipo fue donado por la ONG Mis Camaradas “para uso exclusivo del interno Corbalán Castilla, con el argumento que es el único interno que está al borde de la ceguera total”.

Consultada por Reportea, Gendarmería confirmó que el computador permanece en el módulo 1, pero negó su carácter exclusivo: “en el CCP Tiltil no existen computadores de uso exclusivo de ningún interno. Sí existe un computador procesador de texto en el módulo del interno mencionado, el cual es de uso común”, precisando además que “no tienen acceso a internet”.

Fuentes del recinto indicaron que el control sobre los internos es limitado por la falta de personal. Un oficio interno del alcaide del penal advierte que la unidad cuenta con “una dotación de 86 funcionarios, de los cuales 21 se encuentran en cometido funcional en otras unidades”, lo que dificulta las labores de custodia en una cárcel que alberga a 142 internos.