Pet Shop Boys confirma concierto en Santiago tras su paso por Viña 2026: cuándo, dónde y cómo comprar entradas
Neil Tennant y Chris Lowe traen su show de grandes éxitos pocos días después de pisar la Quinta Vergara, prometiendo una fiesta electrónica inolvidable.
Pet Shop Boys vuelve a Chile… y por partida doble. El icónico dúo británico confirmó que, además de su esperado paso por el Festival de Viña 2026, también ofrecerá un concierto en solitario en Santiago.
Neil Tennant y Chris Lowe se subirán al escenario de la Quinta Vergara el lunes 23 de febrero, en una jornada que además contará con las presentaciones de Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.
Apenas cuatro días después, el 27 de febrero, el dúo hará vibrar al público capitalino con un concierto en el Movistar Arena, donde estuvieron por último vez en 2023. Y esta vez llegan con “DREAMWORLD 2026: The Greatest Hits Live”.
Entradas para el concierto de Pet Shop Boys en Chile
Las entradas tendrán preventa exclusiva para clientes BancoEstado desde el lunes 12 de enero a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket. La venta general comenzará el miércoles 14 a las 10:30 horas, o una vez agotado el stock de la preventa.
Precios (con cargo por servicio)
- Tribuna: $11.500
- Silla de ruedas: $63.250
- Acompañante silla de ruedas: $63.350
- Platea alta: $63.250
- Cancha general: $80.500
- Platea baja silver: $80.500
- Platea baja golden: $92.000
- Platea baja diamante: $115.000
- Cancha preferencial: $138.000
