Pet Shop Boys confirma concierto en Santiago tras su paso por Viña 2026: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Pet Shop Boys vuelve a Chile… y por partida doble. El icónico dúo británico confirmó que, además de su esperado paso por el Festival de Viña 2026, también ofrecerá un concierto en solitario en Santiago .

Neil Tennant y Chris Lowe se subirán al escenario de la Quinta Vergara el lunes 23 de febrero, en una jornada que además contará con las presentaciones de Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Apenas cuatro días después, el 27 de febrero , el dúo hará vibrar al público capitalino con un concierto en el Movistar Arena, donde estuvieron por último vez en 2023. Y esta vez llegan con “DREAMWORLD 2026: The Greatest Hits Live”.

Entradas para el concierto de Pet Shop Boys en Chile

Las entradas tendrán preventa exclusiva para clientes BancoEstado desde el lunes 12 de enero a las 10:00 horas , a través del sistema PuntoTicket. La venta general comenzará el miércoles 14 a las 10:30 horas, o una vez agotado el stock de la preventa.

Precios (con cargo por servicio)