;

Pet Shop Boys confirma concierto en Santiago tras su paso por Viña 2026: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Neil Tennant y Chris Lowe traen su show de grandes éxitos pocos días después de pisar la Quinta Vergara, prometiendo una fiesta electrónica inolvidable.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Hans Scott

Pet Shop Boys vuelve a Chile… y por partida doble. El icónico dúo británico confirmó que, además de su esperado paso por el Festival de Viña 2026, también ofrecerá un concierto en solitario en Santiago.

Neil Tennant y Chris Lowe se subirán al escenario de la Quinta Vergara el lunes 23 de febrero, en una jornada que además contará con las presentaciones de Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Revisa también

ADN

Apenas cuatro días después, el 27 de febrero, el dúo hará vibrar al público capitalino con un concierto en el Movistar Arena, donde estuvieron por último vez en 2023. Y esta vez llegan con “DREAMWORLD 2026: The Greatest Hits Live”.

Entradas para el concierto de Pet Shop Boys en Chile

Las entradas tendrán preventa exclusiva para clientes BancoEstado desde el lunes 12 de enero a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket. La venta general comenzará el miércoles 14 a las 10:30 horas, o una vez agotado el stock de la preventa.

Precios (con cargo por servicio)

  • Tribuna: $11.500
  • Silla de ruedas: $63.250
  • Acompañante silla de ruedas: $63.350
  • Platea alta: $63.250
  • Cancha general: $80.500
  • Platea baja silver: $80.500
  • Platea baja golden: $92.000
  • Platea baja diamante: $115.000
  • Cancha preferencial: $138.000

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad