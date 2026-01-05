;

Actualizan estado de salud de Angelo Pierattini con “una noticia maravillosa” que “ha sorprendido a todos”

Su entorno cercano compartió avances muy favorables.

José Campillay

El cantautor chileno Angelo Pierattini, quien sufrió un accidente automovilístico que lo ha mantenido bajo un estado delicado de salud, ha demostrado importantes avances en las últimas horas.

El hecho ocurrió el pasado lunes 29 de diciembre, a eso de las 13:00 horas en la Ruta 68 (en dirección a Santiago), cuando fue impactado por otro vehículo desde atrás.

A raíz del impacto quedó con una fractura en la cabeza con hematoma asociado, fracturas en cuatro costillas y problemas pulmonares.

Con el pasar de los días, y ante la preocupación de sus cercanos, además de sus seguidores, han salido a la luz diversas actualizaciones sobre su estado.

Bajo este escenario, durante la noche de este lunes 5 de enero, Begoña Olavarría, esposa del artista, utilizó sus redes sociales para entregar nuevos y positivos avances.

Hay que recordar que previamente, la jornada dominical (4 de enero), se informó que estaba respirando por sí mismo y comenzó su proceso a despertar, cada vez con menos sedantes.

Hoy, su pareja entregó “una noticia maravillosa: Angelo salió de la UCI para continuar su recuperación en la UTI”.

Ha sorprendido a todos con su evolución, cumpliéndose una semana hoy desde su accidente”, agregó, evidenciando una recuperación notable.

Además, Olavarría contó que esto “fue un regalo muy especial para Sara, su madre, quien hoy está de cumpleaños”.

Ahora solo queda esperar por nuevas actualizaciones y ver cómo sigue la recuperación de Pierattini.

