Industry sube la apuesta en su cuarta temporada con la llegada de Kit Harington y un giro hacia el poder total: “Excesos y contradicciones”

La cuarta temporada de Industry marcará un punto de inflexión para la serie de HBO. Así lo adelantaron sus creadores, Mickey Down y Konrad Kay, quienes describieron esta nueva entrega como una expansión radical del universo narrativo, ahora centrado en el poder, sus mutaciones y las consecuencias de ejercerlo sin límites.

A este giro se suma la incorporación de dos nombres de peso: Kit Harington y Max Minghella, quienes se integran al elenco con personajes clave para el nuevo rumbo del relato.

HBO Ampliar

“Sentíamos que no podíamos seguir contando la misma historia una y otra vez. Los personajes han crecido, tienen más poder, y queríamos ponerlos en situaciones donde realmente puedan decidir su destino”, explicó Kay.

Down agregó que la serie dejó atrás el encierro de Pierpoint para abrirse a un mundo más amplio y político: “La temporada cuatro trata sobre qué hace la gente para obtener poder y qué ocurre cuando finalmente lo tiene”.

Uno de los grandes focos está puesto en la llegada de Kit Harington, quien interpreta a Sir Henry Muck, un personaje atravesado por el privilegio. Para el actor, el atractivo del rol estuvo justamente ahí.

“Es un privilegio completamente desplazado, alguien que no puede verse a sí mismo. Me interesaba explorar a una persona así dentro del mundo de Industry, con todos sus excesos y contradicciones”, señaló en una instancia en a la que tuvo acceso ADN.cl.

Harington también destacó el trabajo en conjunto con Max Minghella, quien da vida a Whitney Halberstram. “Trabajar con gente mejor que uno siempre te eleva, y eso fue exactamente lo que pasó aquí”, afirmó Minghella, subrayando que su relación con el personaje de Harington es central en la temporada.

Por su parte, Myha’la y Marisa Abela adelantaron que Harper y Yasmin enfrentan un escenario completamente distinto, lejos de ser promesas jóvenes. “Ya no estamos al margen, estamos en la cima de nuestro propio reino”, señaló Abela, mientras Myha’la agregó que la serie ahora se siente “más grande, más madura, casi como ocho películas unidas en una sola temporada”.

HBO Ampliar

Con nuevos personajes, mayor ambición y un retrato más crudo del poder contemporáneo, Industry promete una cuarta temporada que redefine su escala y profundidad. El estreno se concretará el 11 de enero.