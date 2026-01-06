;

Histórico local de comida rápida de Providencia cerró sus puertas para siempre: un restaurante lo reemplazará

Desde la empresa comunicaron que el cierre se debe al tamaño del local.

Sebastián Escares

Recientemente se dio a conocer que un emblemático local de comida rápida de la región Metropolitana bajó sus cortinas para siempre.

Se trata del histórico “Dominó”, ubicado en pleno Tobalaba con Hernando de Aguirre, en Providencia, según informó The Clinic.

En conversación con el medio antes citado, el gerente de la Marca Dominó, Rodrigo Acevedo, detalló que el cierre radica en que el tamaño del local no va en la línea de la estrategia que actualmente busca la cadena.

En el caso de Metro Tobalaba, el tamaño del local no permitía desarrollar el Dominó de hoy, y esa fue la razón principal del cierre. Estamos en búsqueda de un nuevo local en la zona, que cumpla con los requerimientos de m2 necesarios”, agregó Acevedo.

El nuevo restaurante restaurante que reemplazará a Dominó en Tobalaba

De acuerdo al citado medio, en lugar del tradicional local de completos y sándwiches, se establecerá “Miguelayo”.

Miguelayo corresponde a una sandwichería que ha tenido un rápido crecimiento en la capital.

