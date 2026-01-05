Dónde ver en Chile las series y películas ganadoras de los Critics Choice Awards en la ante sala de los Globos de Oro
Este año los ganadores fueron producciones que pasarán a la historia, como la última obra de Paul Thomas Anderson, “Una Batalla Tras Otra”. Conoce las plataformas donde disfrutar las más importantes.
Este domingo 4 de enero, en las inmediaciones del Aeropuerto de Santa Mónica, California, se llevó a cabo la edición número 31 de los Critics Choice Awards, donde los críticos especializados reconocen lo mejor del cine y la televisión.
El gran ganador de la noche fue el director estadounidense Paul Thomas Anderson, quien con “Una Batalla Tras Otras” se llevó los galardones a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, marcando una noche redonda.
Todo lo contrario vivió la película “Wicked: For Good”, segunda parte de “Wicked”, protagonizada por la cantante Ariana Grande, perdiendo en todas las categorías en las que estuvo nominada.
A continuación, revisa las plataformas de streaming donse puedes encontrar las triunfadoras de este año.
Cine
Mejor película
- Una batalla tras otra (HBO Max)
Mejor actor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme (En cines. Próximamente en Prime Video)
Mejor guión original
- Ryan Coogler – Sinners (HBO Max)
Mejor edición
- Stephen Mirrione – F1 (Apple TV)
Mejor película de animación
- KPop Demon Hunters (Netflix)
Mejor comedia
- The Naked Gun (Paramount+)
Mejor película de lengua extranjera
- El agente secreto (Pronto en cines. Próximamente en MUBI)
Televisión
Mejor serie de drama
- The Pitt (HBO Max)
Mejor miniserie
- Adolescencia (Netflix)
Mejor serie de comedia
- The Studio (Apple TV y Prime Video)
Mejor serie extranjera
- El juego del calamar (Netflix)
