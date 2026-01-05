;

Dónde ver en Chile las series y películas ganadoras de los Critics Choice Awards en la ante sala de los Globos de Oro

Este año los ganadores fueron producciones que pasarán a la historia, como la última obra de Paul Thomas Anderson, “Una Batalla Tras Otra”. Conoce las plataformas donde disfrutar las más importantes.

Pablo Castillo

Streaming platforms, including Netflix, Warner Bros., and HBO Max, appear on a mobile phone in this photo illustration, as the industry faces intense competition, rising subscription prices, and major consolidation moves, including Netflix&#039;s ongoing $72 billion acquisition of Warner Bros. Discovery, in Brussels, Belgium, on December 11, 2025. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Streaming platforms, including Netflix, Warner Bros., and HBO Max, appear on a mobile phone in this photo illustration, as the industry faces intense competition, rising subscription prices, and major consolidation moves, including Netflix's ongoing $72 billion acquisition of Warner Bros. Discovery, in Brussels, Belgium, on December 11, 2025. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Este domingo 4 de enero, en las inmediaciones del Aeropuerto de Santa Mónica, California, se llevó a cabo la edición número 31 de los Critics Choice Awards, donde los críticos especializados reconocen lo mejor del cine y la televisión.

El gran ganador de la noche fue el director estadounidense Paul Thomas Anderson, quien con “Una Batalla Tras Otras” se llevó los galardones a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, marcando una noche redonda.

Todo lo contrario vivió la película “Wicked: For Good”, segunda parte de “Wicked”, protagonizada por la cantante Ariana Grande, perdiendo en todas las categorías en las que estuvo nominada.

A continuación, revisa las plataformas de streaming donse puedes encontrar las triunfadoras de este año.

Cine

Mejor película

  • Una batalla tras otra (HBO Max)

Mejor actor

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme (En cines. Próximamente en Prime Video)

Mejor guión original

  • Ryan Coogler – Sinners (HBO Max)

Mejor edición

  • Stephen Mirrione – F1 (Apple TV)

Mejor película de animación

  • KPop Demon Hunters (Netflix)

Mejor comedia

  • The Naked Gun (Paramount+)

Mejor película de lengua extranjera

  • El agente secreto (Pronto en cines. Próximamente en MUBI)

Televisión

Mejor serie de drama

  • The Pitt (HBO Max)

Mejor miniserie

  • Adolescencia (Netflix)

Mejor serie de comedia

  • The Studio (Apple TV y Prime Video)

Mejor serie extranjera

  • El juego del calamar (Netflix)

Tu contenido empezará después de la publicidad