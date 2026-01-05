Dónde ver en Chile las series y películas ganadoras de los Critics Choice Awards en la ante sala de los Globos de Oro

Este domingo 4 de enero, en las inmediaciones del Aeropuerto de Santa Mónica, California, se llevó a cabo la edición número 31 de los Critics Choice Awards, donde los críticos especializados reconocen lo mejor del cine y la televisión.

El gran ganador de la noche fue el director estadounidense Paul Thomas Anderson, quien con “Una Batalla Tras Otras” se llevó los galardones a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, marcando una noche redonda.

Todo lo contrario vivió la película “Wicked: For Good”, segunda parte de “Wicked”, protagonizada por la cantante Ariana Grande, perdiendo en todas las categorías en las que estuvo nominada.

A continuación, revisa las plataformas de streaming donse puedes encontrar las triunfadoras de este año.

Cine

Mejor película

Una batalla tras otra (HBO Max)

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme (En cines. Próximamente en Prime Video)

Mejor guión original

Ryan Coogler – Sinners (HBO Max)

Mejor edición

Stephen Mirrione – F1 (Apple TV)

Mejor película de animación

KPop Demon Hunters (Netflix)

Mejor comedia

The Naked Gun (Paramount+)

Mejor película de lengua extranjera

El agente secreto (Pronto en cines. Próximamente en MUBI)

Televisión

Mejor serie de drama

The Pitt (HBO Max)

Mejor miniserie

Adolescencia (Netflix)

Mejor serie de comedia

The Studio (Apple TV y Prime Video)

Mejor serie extranjera