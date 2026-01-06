Una emotiva reaparición pública protagonizó Delfina Guzmán durante las últimas horas. A sus 97 años, la destacada actriz nacional volvió a aparecer en redes sociales a través de un breve video grabado al aire libre, registro que no tardó en viralizarse y despertar muestras masivas de afecto.

El registro fue compartido en Instagram por su hijo, Joaquín Eyzaguirre Guzmán. En él se ve a la intérprete sentada en la Plaza Las Lilas, en la comuna de Providencia, disfrutando de una tarde de verano.

Con una sonrisa tranquila y utilizando oxígeno mediante una cánula nasal, Guzmán envió un sencillo mensaje que bastó para emocionar a miles: “Los quiero mucho, estoy en la Plaza Las Lilas”.

La publicación generó de inmediato una avalancha de comentarios cargados de cariño y admiración. “Te queremos mucho”, “un amor de mujer”, “digna y hermosa siempre” y “qué alegría verla”, fueron parte de los mensajes que inundaron la red social, reflejando el profundo vínculo que la actriz mantiene con el público chileno.

La reaparición ocurre semanas después de que su familia abordara públicamente su estado de salud. En noviembre pasado, su hijo había reconocido que Guzmán enfrenta dificultades físicas, especialmente para caminar, aunque destacó que se mantiene lúcida y con buen ánimo. Desde su entorno han explicado que el uso de oxígeno responde a una medida preventiva cuando sale de casa, y no a una situación de urgencia.

Cabe recordar que Delfina Guzmán fue reconocida en noviembre de 2025 con la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, otorgada por la Universidad de Chile, en una ceremonia realizada en el Centro Cultural La Moneda.