“Tremendo prejuicio racial”: periodista responde Sergio Rojas tras su crítica a la adopción de hijo de Marcela Vacarezza y Rafa Araneda

Santiago

Los dichos del periodista Sergio Rojas sobre la adopción de Benjamín, hijo de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, generaron una fuerte reacción en redes sociales. En su intervención, Rojas sostuvo que “la línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño y porque lo tienen para vanagloriarse o para hacerse cariño al alma para sentirse buenos es muy delgada”, agregando que mostrar imágenes del menor podía responder a una necesidad personal de exhibición.

La respuesta vino desde el influencer Matías Burboa, quien se define como alguien a quien le gusta contar historias. En su análisis, fue directo al cuestionar esa mirada: “No, Sergio, eso que dices no es una línea delgada, lo que estás mencionando es derechamente una sospecha, y es llamativo porque esa sospecha tiene historia”.

Burboa explicó que hasta las décadas de 1960 y 1970 las adopciones eran completamente secretas en Chile y otros países, porque se pensaba que había algo moralmente dudoso detrás. “Entonces, hoy, cuando se duda de la intención de una familia sin ninguna prueba, lo que se está repitiendo es precisamente esa lógica antigua”, sostuvo, subrayando que “eso no es análisis, es un prejuicio”.

En su relato histórico, agregó que durante los años 50 y 60 muchos niños adoptados no aparecían en fotos familiares, al igual que niños con discapacidades. “No era por amor, era por vergüenza”, afirmó, enfatizando que hoy ocurre lo contrario: “Mostrar no es lo mismo que exhibir. Visibilizar no es necesariamente vanagloriarse, es dejar de esconder”.

Respecto a la lectura racial o social que puede surgir al observar imágenes familiares, Burboa advirtió que reducir una adopción a categorías como blanco versus negro o rico versus pobre implica “dejar de hablar de los derechos del niño y pasar a leer toda esta escena con un tremendo prejuicio racial”.

El contenido fue ampliamente respaldado en los comentarios, donde diversas personalidades agradecieron el contexto entregado. Entre ellas destacó la propia Marcela Vacarezza, madre de Benjamín, quien valoró públicamente la claridad del análisis del influencer.

Tras ello, Sergio Rojas respondió directamente a Marcela Vacarezza, reafirmando su postura y señalando: “Marcela, es una opinión. A mí me dio una sensación poco grata ver cómo exponen a un menor en un docu por el que facturan en redes y que se verá por un canal. Es una opinión que además di con respeto. Tú, que opinas de muchas cosas, deberías entender que no podemos estar de acuerdo en todo, y cada quien hace lo que le parece, pero no por eso dejaré de opinar”.

Finalmente, Burboa cerró señalando que “trabajar en un espacio de entretenimiento no exime de responsabilidad”, recalcando que tener tribuna pública implica hacerse cargo de lo que se dice y evitar perpetuar prejuicios, incluso cuando se plantea desde una opinión personal.