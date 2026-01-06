Conmoción en Calbuco: dos hermanos de 6 y 8 años mueren en incendio que consumió una vivienda

Durante la jornada de este lunes, un incendio afectó una vivienda en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos, y cobró la vida de dos hermanos de 6 y 8 años .

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el siniestro se originó en horas de la mañana en un inmueble de dos pisos ubicado en la Isla Huar.

Al lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos, junto a Carabineros, para trabajar en el combate del incendio que rápidamente destruyó la vivienda .

Dos niños hallados sin vida

En medio de las labores, se hallaron a los menores sin vida, quienes –según los primeros antecedentes– se encontraban solos en el inmueble al momento de la emergencia.

Por instrucción de la Fiscalía, Labocar de Carabineros quedó a cargo de realizar las diligencias respectivas para esclarecer el origen del fuego, mientras que la Municipalidad de Calbuco activó protocolos con el fin de ayudar a la familia afectada.