Tras resultados PAES: adelantan trámite clave que debes realizar en medio de postulaciones a las universidades 2026

El proceso puede realizarse presencialmente o de manera online.

Sebastián Escares

Tras resultados PAES: adelantan trámite clave que debes realizar en medio de postulaciones a las universidades 2026 / Agencia Uno

Este lunes 5 de enero se publicaron los resultados de quienes rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2026.

En el marco del proceso de Admisión 2026, es que desde la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb) comenzaron con la campaña “Hazla corta, tómate la foto hoy”, mediante el cual los más de 200 mil estudiantes que se incorporarán este año a la educación superior podrán tomarse la foto para su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Dicho trámite se puede realizar mediante la aplicación que está disponible para ser descargada desde el sitio web de Junaeb (disponible aquí). Mientras que, la plataforma, se puede utilizar desde distintos dispositivos gracias a la cámara de los mismos.

Camila Rubio, directora nacional de Junaeb, señaló que con la plataforma "pueden completar este paso sin necesidad de acercarse a nuestros puntos de atención para hacer el trámite. Por eso el llamado es a realizar este paso con tiempo y no dejarlo para último minuto“.

¿Cómo hacer el trámite de captura de fotografía para la TNE?

En primer lugar, los futuros estudiantes deben confirmar que han pagado los $2.700 correspondientes al monto de obtención de una tarjeta nueva al momento de matricularse en alguna institución.

Luego es necesario tener la cédula de identidad vigente para poder hacer la captura del documento que se requiere para avanzar en el proceso.

Tras ello, se enviará un código al correo electrónico para continuar con la validación de identidad y la fotografía en cuestión.

Cabe señalar que la aplicación cuenta con tecnología biométrica e inteligencia artificial que ayuda en la captura de la fotografía.

Por otro lado, el trámite también se puede realizar presencialmente en cualquiera de los 41 puntos de atención en las oficinas Junaeb que hay en Chile.

