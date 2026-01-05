;

Enel anuncia corte de luz para este martes 6 de enero en la región Metropolitana: 7 comunas son las afectadas

La interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados por la empresa para mejorar el servicio.

Sebastián Escares

Enel anuncia corte de luz para este martes 6 de enero en la región Metropolitana: 7 comunas son las afectadas

/ Daria Kulkova

La empresa encargada de la electricidad en gran parte de la región Metropolitana, Enel, anunció un nuevo corte de luz para este martes 6 de enero.

De acuerdo a lo comunicado por la compañía, son 7 las comunas de la capital que se verán afectadas con la interrupción del suministro.

La razón del corte de luz se debe a una serie de trabajos que realizará la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

¿Dónde será el corte de luz?

En concreto, la interrupción del servicio eléctrico afectará a: Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Las Condes.

A continuación los sectores afectados:

  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
  • Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
  • Providencia: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
  • Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
  • Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
  • La Florida: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
  • Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
