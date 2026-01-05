;

Cerca de 200 personas acusan fraude por alojamiento inexistente en Reñaca: afectó a turistas argentinos

Desde la CRCP recomendaron preferir arriendos que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur.

Javiera Rivera

Cerca de 200 personas acusan fraude por alojamiento inexistente en Reñaca: afectó a turistas argentinos

Cerca de 200 personas acusan fraude por alojamiento inexistente en Reñaca: afectó a turistas argentinos / Pablo Ovalle Isasmendi

Alrededor de 200 personas, en su mayoría ciudadanos argentinos, denunciaron haber sido víctimas de una estafa relacionada con el arriendo de un departamento en Reñaca, región de Valparaíso.

Según los antecedentes, los afectados realizaron pagos anticipados para alojar en un supuesto hotel denominado Holiday Reñaca, oferta que finalmente no se concretó al momento de llegar al país.

El alojamiento era promocionado como un recinto cómodo y céntrico del balneario, a través de una página web y publicaciones vinculadas a la plataforma Booking.

Si bien el departamento existe físicamente, su propietario aseguró no tener relación con el arriendo ni con las fotografías utilizadas, las que habrían sido empleadas por un tercero para cometer la estafa.

De esta manera, el servicio ofrecido nunca fue entregado pese a que los pagos ya habían sido realizados.

Revisa también

ADN

Tras las denuncias presentadas por los turistas ante la Policía de Investigaciones (PDI), el sitio web utilizado para ofrecer el arriendo fue dado de baja. Antes de su eliminación, el presunto autor del delito publicó un mensaje de arrepentimiento citando un pasaje de la Biblia.

“Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito…”, señala el salmo 51 (Miserere), texto que fue difundido por el responsable de la estafa como una forma de disculpa pública.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) reiteraron el llamado a extremar las precauciones al momento de arrendar alojamiento. Su gerenta general, Marcela Pastenes, recomendó “preferir siempre alojamientos que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur”.

El caso continúa siendo investigado por las autoridades, mientras los afectados buscan recuperar el dinero pagado y esclarecer responsabilidades.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad