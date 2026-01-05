Cerca de 200 personas acusan fraude por alojamiento inexistente en Reñaca: afectó a turistas argentinos / Pablo Ovalle Isasmendi

Alrededor de 200 personas, en su mayoría ciudadanos argentinos, denunciaron haber sido víctimas de una estafa relacionada con el arriendo de un departamento en Reñaca, región de Valparaíso.

Según los antecedentes, los afectados realizaron pagos anticipados para alojar en un supuesto hotel denominado Holiday Reñaca, oferta que finalmente no se concretó al momento de llegar al país.

El alojamiento era promocionado como un recinto cómodo y céntrico del balneario, a través de una página web y publicaciones vinculadas a la plataforma Booking.

Si bien el departamento existe físicamente, su propietario aseguró no tener relación con el arriendo ni con las fotografías utilizadas, las que habrían sido empleadas por un tercero para cometer la estafa.

De esta manera, el servicio ofrecido nunca fue entregado pese a que los pagos ya habían sido realizados.

Tras las denuncias presentadas por los turistas ante la Policía de Investigaciones (PDI), el sitio web utilizado para ofrecer el arriendo fue dado de baja. Antes de su eliminación, el presunto autor del delito publicó un mensaje de arrepentimiento citando un pasaje de la Biblia.

“Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito…”, señala el salmo 51 (Miserere), texto que fue difundido por el responsable de la estafa como una forma de disculpa pública.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) reiteraron el llamado a extremar las precauciones al momento de arrendar alojamiento. Su gerenta general, Marcela Pastenes, recomendó “preferir siempre alojamientos que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur”.

El caso continúa siendo investigado por las autoridades, mientras los afectados buscan recuperar el dinero pagado y esclarecer responsabilidades.