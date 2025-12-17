Valparaíso cumple 22 años siendo la pista de downhill más salvaje del planeta: los retos según su director deportivo / gentileza Red Bull Network

¿Qué representan los 22 años de Valparaíso Cerro Abajo (VCA), una de las carreras más icónicas del mundo del ciclismo? Le preguntamos a su director deportivo, Victor Heresmann, el fundador y arquitecto de esta locura vertical, qué significa este hito.

Su respuesta es simple y contundente: si tuviéramos que explicárselo a un niño, le diríamos que el VCA es “una pausa en la ciudad” para hacer una “fiesta deportiva donde están todos invitados”, enviando una postal de Valparaíso a todo el mundo. Este es el motor que ha sostenido el evento por 22 ediciones.

Sostener esta fiesta por más de dos décadas es un desafío que cambia cada año. Heresmann admite que la producción es un ejercicio de adaptación constante: a veces los cambios son autoimpuestos, buscando la excelencia; otras veces, deben reaccionar y adaptarse a las circunstancias. Es este constante estado de desafío el que mantiene viva la llama motivadora del equipo.

Victor Heresmann poses for a portrait prior to Red Bull Valparaiso Cerro Abajo in Valparaiso, Chile on February 26, 2022. // Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool // SI202202270010 // Usage for editorial use only // Ampliar

Cuando se le pregunta sobre el apoyo de Red Bull, el resumen es nítido: significa que “un equipo que, objetivamente hablando, no tiene igual a nivel mundial” ha dedicado su esfuerzo a impulsar este proyecto. Los 22 años y la calidad global del evento son la prueba irrefutable de ese compromiso.

Pero la emoción más profunda, la que realmente define el alma del Red Bull VCA, se resume en una sola frase: “sí se puede, lo comprobamos”. En un país donde el escepticismo nos hace pensar que “acá en Chile no se podría” lograr eventos masivos y gratuitos sin incidentes, el equipo del VCA demostró lo contrario.

El Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no es solo una carrera de descenso. Es la manifestación de que la Ciudad Puerto es indomable. Es la respuesta, año tras año, a los que dudan. Es la postal de una ciudad que se detiene, se viste de adrenalina y le grita al mundo: “Sí se puede”. Nos vemos en la próxima edición de esta fiesta vertical.

Para profundizar en esta visión de ciudad, deporte y comunidad, te invitamos a revivir el último capítulo de Territorio Vertical, con una conversación imperdible junto a Sebastián Vásquez y Marcelo Contreras.