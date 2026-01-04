;

FOTO. Seleccionado de La Roja fue presentado en este gigante del fútbol colombiano: acuerdo completamente cerrado

“El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación”, esgrimieron desde su nuevo club.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / Gaston Brito Miserocchi

Hace algunos días, el futbolista chileno Rodrigo Ureña confirmó su salida de Universitario de Perú tras completar tres temporadas exitosas en el club, con el cual se coronó tricampeón del fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, el mediocampista nacional se despidió del cuadro limeño con un sentido mensaje. Esto, antes de que se concretara su llegada a otro equipo de Sudamérica.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Rodrigo Ureña firmó su contrato por 2 años con la institución”, esgrimieron mediante un comunicado.

Agregan que “el mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo”.

Durante los últimos días, el seleccionado de La Roja se despidió de Universitario de Perú: “sepan que la U siempre fue prioridad, pero también soy leal a mis principios y valores personales y, ante lo que se hace evidente, uno tiene que afrontarlo con actitud y garra… Les agradezco por estos increíbles 3 años juntos”.

