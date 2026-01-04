España y países latinoamericanos rechazan intervención militar en Venezuela

Santiago

Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España manifestaron de forma conjunta su profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, calificándolas como contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional.

En el comunicado, los países señalaron que el uso y la amenaza de la fuerza vulneran la soberanía y la integridad territorial de los Estados, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, advirtiendo además que estos hechos representan un precedente peligroso para la paz, la seguridad regional y la protección de la población civil.

Asimismo, reafirmaron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. En esa línea, subrayaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible.

Finalmente, los gobiernos reiteraron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y llamaron a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad.

También expresaron su preocupación ante eventuales intentos de control o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, advirtiendo que ello es incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.