El secretario de Estado de EE.UU. descarta elecciones inmediatas en Venezuela tras detención de Maduro

Santiago

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que sería “prematuro” convocar a elecciones presidenciales en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, ocurrida durante la operación denominada “Resolución Absoluta”.

En entrevista con NBC News, Rubio sostuvo que el país sudamericano estuvo gobernado por el mismo régimen durante más de una década y que los comicios “debieron haberse realizado hace mucho tiempo”. En ese contexto, afirmó que las elecciones se llevaron a cabo, pero que sus resultados no fueron reconocidos, por lo que insistió en que actualmente existen prioridades más urgentes.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que, por ahora, Washington se concentrará en resolver los problemas heredados del periodo en que Maduro estuvo en el poder, manteniendo la presión económica y el control sobre el sector petrolero. “Lo que más nos importa es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos, y eso es en lo que nos vamos a centrar ante todo”, afirmó.

Rubio agregó que la mayoría de la oposición venezolana se encuentra fuera del país, lo que complejiza cualquier transición inmediata. En esa línea, destacó a María Corina Machado, aunque recalcó que el escenario actual obliga a tomar decisiones enfocadas en el corto plazo y alineadas con los intereses nacionales de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump.