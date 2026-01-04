;

El secretario de Estado de EE.UU. descarta elecciones inmediatas en Venezuela tras detención de Maduro

Marco Rubio afirmó que el foco estará en los intereses estadounidenses y que aún queda “mucho trabajo por hacer” antes de cualquier proceso electoral.

Verónica Villalobos

El secretario de Estado de EE.UU. descarta elecciones inmediatas en Venezuela tras detención de Maduro

Santiago

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que sería “prematuro” convocar a elecciones presidenciales en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, ocurrida durante la operación denominada “Resolución Absoluta”.

En entrevista con NBC News, Rubio sostuvo que el país sudamericano estuvo gobernado por el mismo régimen durante más de una década y que los comicios “debieron haberse realizado hace mucho tiempo”. En ese contexto, afirmó que las elecciones se llevaron a cabo, pero que sus resultados no fueron reconocidos, por lo que insistió en que actualmente existen prioridades más urgentes.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que, por ahora, Washington se concentrará en resolver los problemas heredados del periodo en que Maduro estuvo en el poder, manteniendo la presión económica y el control sobre el sector petrolero. “Lo que más nos importa es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos, y eso es en lo que nos vamos a centrar ante todo”, afirmó.

Revisa también

ADN

Rubio agregó que la mayoría de la oposición venezolana se encuentra fuera del país, lo que complejiza cualquier transición inmediata. En esa línea, destacó a María Corina Machado, aunque recalcó que el escenario actual obliga a tomar decisiones enfocadas en el corto plazo y alineadas con los intereses nacionales de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad