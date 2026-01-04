;

VIDEO. Edmundo González reclama la presidencia de Venezuela: “Solo así iniciará un verdadero proceso de transición democrática”

El líder opositor afirmó que “ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”.

A través de un video, uno de los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González, pidió respetar las elecciones de 2024, donde se proclamó como vencedor de las presidenciales, tras denuncias de fraude.

Todo esto luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminaron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

“Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos”, señaló González.

“Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país sólo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete, sin ambigüedades, la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio“, afirmó.

El opositor sostuvo que solo así “podrá iniciarse, de manera seria y responsable, un verdadero proceso de transición democrática“.

“Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible, la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional”, complementó.

Para González, “ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”.

Tal y como lo establece el artículo quinto de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado

Finalmente, González hizo un llamado “como presidente de los venezolanos” a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024″, aseveró.

“Como Comandante en Jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico, lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza, y ese país lo construiremos juntos”, cerró.

