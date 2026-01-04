China exige a Estados Unidos liberar de inmediato a Nicolás Maduro

Santiago

China instó este domingo a Estados Unidos a “liberar inmediatamente” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego del ataque lanzado por Washington contra Caracas y la posterior detención del mandatario. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático solicitó además que se garantice la seguridad personal de Maduro y de su esposa.

En la declaración, China señaló que la operación estadounidense constituye una “clara violación del derecho internacional” y llamó a desistir de cualquier intento por derrocar al gobierno venezolano. Asimismo, expresó su “profunda sorpresa y fuerte condena” ante lo que describió como el uso descarado de la fuerza contra un país soberano.

El comunicado agrega que este acto de hegemonía por parte de Estados Unidos infringe la soberanía de Venezuela y representa una amenaza directa para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe, reforzando la postura crítica de Beijing frente a la intervención estadounidense.