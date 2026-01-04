;

China exige a Estados Unidos liberar de inmediato a Nicolás Maduro

El gobierno chino calificó la captura del líder venezolano como una grave violación al derecho internacional y advirtió que la acción amenaza la estabilidad regional.

Verónica Villalobos

China exige a Estados Unidos liberar de inmediato a Nicolás Maduro

Santiago

China instó este domingo a Estados Unidos a “liberar inmediatamente” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego del ataque lanzado por Washington contra Caracas y la posterior detención del mandatario. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático solicitó además que se garantice la seguridad personal de Maduro y de su esposa.

En la declaración, China señaló que la operación estadounidense constituye una “clara violación del derecho internacional” y llamó a desistir de cualquier intento por derrocar al gobierno venezolano. Asimismo, expresó su “profunda sorpresa y fuerte condena” ante lo que describió como el uso descarado de la fuerza contra un país soberano.

Revisa también

ADN

El comunicado agrega que este acto de hegemonía por parte de Estados Unidos infringe la soberanía de Venezuela y representa una amenaza directa para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe, reforzando la postura crítica de Beijing frente a la intervención estadounidense.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad