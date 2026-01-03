Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó nuevos antecedentes sobre la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, detallando las circunstancias en que se desarrolló la operación militar que permitió su detención y traslado fuera de Venezuela.

Según explicó Trump, Maduro se encontraba oculto en una vivienda con altos niveles de seguridad, diseñada para resistir eventuales ataques. “Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio de seguridad, rodeado de acero sólido”, señaló el mandatario estadounidense al referirse al lugar donde se encontraba el líder venezolano al momento del operativo.

El presidente agregó que Maduro intentó refugiarse en una zona especialmente protegida de la vivienda, pero no logró hacerlo debido a la rapidez de la acción militar. “No logró cerrar ese espacio. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no pudo entrar”, afirmó Trump, destacando el factor sorpresa y la velocidad con que se ejecutó la maniobra.

En esa línea, el jefe de Estado norteamericano subrayó que la operación fue planificada con antelación y que las fuerzas involucradas estaban preparadas para distintos escenarios. “Estábamos preparados”, concluyó, sin entregar mayores detalles operativos por razones de seguridad.