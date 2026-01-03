Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez en público tras la operación militar ejecutada en Venezuela, destacando el desempeño de las fuerzas estadounidenses y asegurando que no se registraron fallecidos del lado de su país.

En una entrevista en vivo con Fox News, el mandatario calificó como “increíble” el resultado del operativo. “Es asombroso que haya habido heridos, pero ninguna muerte de nuestro lado”, afirmó, marcando así su primera evaluación directa del despliegue militar.

Trump dedicó gran parte de sus declaraciones a elogiar a los equipos involucrados en la misión, resaltando el nivel de preparación y ejecución. “El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto. Me dijeron, militares de verdad, que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así”, sostuvo.

El presidente también describió el desarrollo de la operación con énfasis en la rapidez y fuerza empleadas. “Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, usan ese término, fue algo asombroso. ¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual”, agregó.