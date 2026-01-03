;

VIDEOS. “¡Qué barbaridad!”: Joan García vivió un infierno en su reencuentro con los hinchas del Espanyol, pero respondió con estos ‘tapadones’

El ex portero de los ‘Pericos’ hasta se dio el lujo de usar a uno de sus defensas para evitar la caída de su portería.

Gonzalo Miranda

Joan García se lució en el Derbi Catalán

Jugó picao’”, dicen en las redes sociales. Es la única forma de explicar la brutal actuación del portero del FC Barcelona, Joan García, este sábado en el ‘Derbi Catalán.

Espanyol recibió en el RCDA Stadium a su más clásico rival y en la previa, el guardameta ‘culé’ lo pasó horriblemente mal: los hinchas del cuadro ‘Perico’ recibieron con cánticos, pifias y carteles de “Rata” a su ex canterano".

Provocado quizá por el rechazo de sus ex fanáticos, es que García terminó siendo elegido el MVP del partido que el FC Barcelona ganó en los minutos finales gracias a los tantos de Dani Olmo (86′) y Robert Lewandowski (90′).

Durante los 90 minutos, el portero catalán se lució con tapadas extraordinarias que le valieron ser el mejor del partido, al punto que dejó una imagen viral: empujó a su compañero de equipo, Gerard Martín, para evitar la caída de su portería.

Mira la brutal actuación de Joan García

