“Jugó picao’”, dicen en las redes sociales. Es la única forma de explicar la brutal actuación del portero del FC Barcelona, Joan García, este sábado en el ‘Derbi Catalán’.

Espanyol recibió en el RCDA Stadium a su más clásico rival y en la previa, el guardameta ‘culé’ lo pasó horriblemente mal: los hinchas del cuadro ‘Perico’ recibieron con cánticos, pifias y carteles de “Rata” a su ex canterano".

Pancartas con ratas 🐀 en la grada contra Joan Garcia



📲 @paumilla10 pic.twitter.com/igaXNSARnt — MARCA (@marca) January 3, 2026

Provocado quizá por el rechazo de sus ex fanáticos, es que García terminó siendo elegido el MVP del partido que el FC Barcelona ganó en los minutos finales gracias a los tantos de Dani Olmo (86′) y Robert Lewandowski (90′).

Durante los 90 minutos, el portero catalán se lució con tapadas extraordinarias que le valieron ser el mejor del partido, al punto que dejó una imagen viral: empujó a su compañero de equipo, Gerard Martín, para evitar la caída de su portería.

😅❌️ Joan García EMPUJÓ A SU COMPAÑERO Gerard Martín para evitar el gol de Espanyol. Gran recurso -y bastante inusual- del arquero de Barcelona. pic.twitter.com/znYP1UUd39 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 3, 2026

Mira la brutal actuación de Joan García