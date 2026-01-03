Válido por la decimonovena (19) fecha de La Liga de España, este sábado se disputó uno de los encuentros más esperados de la jornada en el fútbol español: el Derbi Catalán.

Espanyol recibió en el RCDE Stadium al FC Barcelona y tras una dura batalla, fueron los ‘culés’ quienes se quedaron con los tres puntos en el cierre del encuentro.

Dani Olmo (86′) y Robert Lewandowski (90′) anotaron los tantos para el conjunto de Hansi Flick que les sirve para consolidar su liderato absoluto de La Liga.

Esto porque el Barcelona llega a los 49 puntos y se consolida como el ‘campeón de invierno’ en el fútbol hispano. Además, le saca siete puntos de diferencia al Real Madrid, que este domingo se ve las caras con el Real Betis de Manuel Pellegrini en la capital española.

¡¡UN GOLAZO PARA DEMOSTRAR QUIEN MANDA EN #LALIGA!! Contra perfecta del Barca y REMATE SENSACIONAL de Dani Olmo para ganar el Derbi de Cataluña ante Espanyol por 1-0 y sacarle 7 puntos de ventaja a Real Madrid. pic.twitter.com/sGDTUsdkla — SportsCenter (@SC_ESPN) January 3, 2026