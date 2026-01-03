;

VIDEOS. FC Barcelona lo pasa mal para quedarse con el ‘Derbi Catalán’ ante el Espanyol por la Liga y se aleja del Real Madrid

El cuadro ‘culé’ tuvo que esperar hasta el filo del encuentro para llevarse los tres puntos a su casa.

Gonzalo Miranda

Válido por la decimonovena (19) fecha de La Liga de España, este sábado se disputó uno de los encuentros más esperados de la jornada en el fútbol español: el Derbi Catalán.

Espanyol recibió en el RCDE Stadium al FC Barcelona y tras una dura batalla, fueron los ‘culés’ quienes se quedaron con los tres puntos en el cierre del encuentro.

Dani Olmo (86′) y Robert Lewandowski (90′) anotaron los tantos para el conjunto de Hansi Flick que les sirve para consolidar su liderato absoluto de La Liga.

Esto porque el Barcelona llega a los 49 puntos y se consolida como el ‘campeón de invierno’ en el fútbol hispano. Además, le saca siete puntos de diferencia al Real Madrid, que este domingo se ve las caras con el Real Betis de Manuel Pellegrini en la capital española.

