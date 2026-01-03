“Llegó el momento de decir adiós... Puedo decir con orgullo que siempre quise estar, en los buenos y malos momentos”

Benjamín Gazzolo, defensa campeón con Huachipato y uno de los referentes del cuadro acerero, confirmó su salida de la institución con un sentido mensaje en sus redes sociales.

El central chileno, de 28 años, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y puso a fin a su paso por Talcahuano luego de seis temporadas, periodo en el que consiguió un título de Primera División en 2023 y la Copa Chile 2025.

“Es imposible empezar a escribir estas palabras sin emocionarme. Qué lindo es mirar hacia atrás y pensar que durante estos cinco años fui inmensamente feliz", escribió el zaguero a través de su cuenta de Instagram.

“Pero llegó el momento de decir adiós. Llegué como un desconocido jugador de la B y, con el paso del tiempo, a base de trabajo, esfuerzo y muchas ganas, fui ganándome un lugar en el club”, agregó.

En esa línea, Gazzolo sostuvo que “me tocó vivir de todo: momentos sin jugar, luchar por no descender, ser capitán, disputar copas internacionales y, lo más importante, lograr títulos: un campeonato nacional y una Copa Chile".

“Me voy profundamente agradecido por el inmenso cariño de la gente, y por cada una de las personas que trabajan en el club, quienes directa o indirectamente me ayudaron a sentirme cómodo y a rendir mejor cada día”, continuó.

Finalmente, el defensor señaló que “puedo decir con orgullo que siempre quise estar, en los buenos y en los malos momentos. No me guardé nada: lo dejé todo, me entregué al 100%, muchas veces poniendo el escudo por delante incluso de mi salud física y mental. Hoy me voy con parte de mi corazón de azul y negro. Gracias Huachipato y feliz de quedar en la historia del club para siempre".