La ilusión está intacta: los números con que Eduardo Vargas saltó a la fama mundial vestido de azul / Agencia Getty

Más de una década después, y con una vuelta más que larga, Eduardo Vargas está de regreso en la Universidad de Chile. El delantero fue presentado este sábado como refuerzo azul para la temporada 2026.

Exactamente, 14 años tuvieron que pasar para que ‘Turboman’ regresara al Centro Deportivo Azul (CDA), ese que lo vio brilla en el 2011 antes de lanzar su carrera al fútbol europeo.

Tras un inicio irregular vestido con los colores laicos, Vargas se transformó en ídolo total de la parcialidad universitaria luego de un 2011 donde arrasó prácticamente con todo.

Los números del ariete en su primer paso azul fueron avasalladores: entre todos los torneos que disputó, jugó 79 partidos, en los cuales marcó 31 tantos y dio 13 asistencias.

Se coronó campeón del Apertura y Clausura 2011, además de quedarse con la mítica Copa Sudamericana que lucen los azules en sus vitrinas. A nivel individual, ganó la Bota de Oro de la Copa Sudamericana de esa temporada, fue elegido como el Mejor Jugador del torneo y fue parte del equipo ideal de América ese año.