;

VIDEO. La ilusión está intacta: los números con que Eduardo Vargas saltó a la fama mundial vestido de azul

En la temporada 2011, el ariete explotó de la mano de Jorge Sampaoli, ganando prácticamente todo con la camiseta universitaria.

Gonzalo Miranda

La ilusión está intacta: los números con que Eduardo Vargas saltó a la fama mundial vestido de azul

La ilusión está intacta: los números con que Eduardo Vargas saltó a la fama mundial vestido de azul / Agencia Getty

Más de una década después, y con una vuelta más que larga, Eduardo Vargas está de regreso en la Universidad de Chile. El delantero fue presentado este sábado como refuerzo azul para la temporada 2026.

Exactamente, 14 años tuvieron que pasar para que ‘Turboman’ regresara al Centro Deportivo Azul (CDA), ese que lo vio brilla en el 2011 antes de lanzar su carrera al fútbol europeo.

Tras un inicio irregular vestido con los colores laicos, Vargas se transformó en ídolo total de la parcialidad universitaria luego de un 2011 donde arrasó prácticamente con todo.

Los números del ariete en su primer paso azul fueron avasalladores: entre todos los torneos que disputó, jugó 79 partidos, en los cuales marcó 31 tantos y dio 13 asistencias.

Se coronó campeón del Apertura y Clausura 2011, además de quedarse con la mítica Copa Sudamericana que lucen los azules en sus vitrinas. A nivel individual, ganó la Bota de Oro de la Copa Sudamericana de esa temporada, fue elegido como el Mejor Jugador del torneo y fue parte del equipo ideal de América ese año.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad