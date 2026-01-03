Exactamente, a las 17:17 de este sábado 3 de enero, los hinchas azules recibieron un regalo de Navidad atrasado. Apelando a su histórico número, Eduardo Vargas fue oficializado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.

El ariete dejó hace algunas semanas al Audax Italiano, club donde estuvo los últimos meses para, de una vez por todas, regresar al cuadro que lo vio explotar antes de emigrar a Europa.

“Sin duda, al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras. Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional“, comentaron desde el CDA.

De esta forma, después de 14 años, se cumple un viejo anhelo de los azules y del propio delantero, para volver a vestir los colores que lo hicieron brillar en el fútbol chileno.

Cabe recordar que el semestre pasado, en el Estadio Nacional, Vargas se reencontró con los fanáticos laicos y les marcó un gol, el que, por supuesto, no celebró.