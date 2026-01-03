;

VIDEO. Después de 14 años: Universidad de Chile oficializa el regreso de Eduardo Vargas al CDA

El ariete dejó el Audax Italiano hace algunas semanas y después de varios días, fue presentado en los azules.

Gonzalo Miranda

Eduardo Vargas ya viste la camiseta de la U

Eduardo Vargas ya viste la camiseta de la U

Exactamente, a las 17:17 de este sábado 3 de enero, los hinchas azules recibieron un regalo de Navidad atrasado. Apelando a su histórico número, Eduardo Vargas fue oficializado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.

El ariete dejó hace algunas semanas al Audax Italiano, club donde estuvo los últimos meses para, de una vez por todas, regresar al cuadro que lo vio explotar antes de emigrar a Europa.

“Sin duda, al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras. Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional“, comentaron desde el CDA.

De esta forma, después de 14 años, se cumple un viejo anhelo de los azules y del propio delantero, para volver a vestir los colores que lo hicieron brillar en el fútbol chileno.

Cabe recordar que el semestre pasado, en el Estadio Nacional, Vargas se reencontró con los fanáticos laicos y les marcó un gol, el que, por supuesto, no celebró.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad