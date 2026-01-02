CES 2026: así será la feria que mostrará cómo la inteligencia artificial cambiará tu casa y tu vida

La CES 2026, la mayor feria de tecnología de consumo del mundo, marcará el inicio del año tecnológico con un fuerte énfasis en inteligencia artificial, robótica y electrodomésticos inteligentes.

El evento se realizará entre el 6 y el 9 de enero en Las Vegas, y reunirá a más de 450 empresas, entre startups, gigantes tecnológicos y compañías del listado Fortune 500, bajo la organización de la Consumer Technology Association (CTA).

La IA será el eje transversal de la feria. No solo estará presente en computadores, chips y software, sino también integrada de forma profunda en televisores, sistemas de audio, electrodomésticos y soluciones para el hogar.

Marcas como Samsung, LG, Sony, Dell, HP, Lenovo, Intel, AMD y Nvidia llegarán con anuncios clave que buscan mostrar cómo la IA pasa de ser una función puntual a convertirse en el cerebro de los dispositivos.

Uno de los focos estará en el hogar conectado. Samsung abrirá la feria con su evento The First Look, donde mostrará su visión de AI Living desde un pabellón propio, apostando por experiencias inmersivas y un ecosistema de dispositivos interconectados.

LG, en tanto, presentará avances en audio, televisores y electrodomésticos, destacando sistemas modulares, inalámbricos y con procesamiento de sonido basado en IA, además de su nuevo robot doméstico.

La robótica y la automatización también ganarán protagonismo, con soluciones pensadas para el hogar, la asistencia personal y la industria. A esto se suma el lanzamiento de nuevos procesadores de Intel y AMD, diseñados específicamente para cargas de trabajo con inteligencia artificial, lo que anticipa un salto en rendimiento para computadores y centros de datos.

En paralelo, la CES 2026 mostrará cómo la tecnología redefine el entretenimiento, el gaming y la movilidad, con experiencias más personalizadas y predictivas.