;

CES 2026: así será la feria que mostrará cómo la inteligencia artificial cambiará tu casa y tu vida

La feria de Las Vegas mostrará dispositivos que piensan, aprenden y se adaptan al usuario como nunca antes, y ADN estará presente.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / China News Service

La CES 2026, la mayor feria de tecnología de consumo del mundo, marcará el inicio del año tecnológico con un fuerte énfasis en inteligencia artificial, robótica y electrodomésticos inteligentes.

El evento se realizará entre el 6 y el 9 de enero en Las Vegas, y reunirá a más de 450 empresas, entre startups, gigantes tecnológicos y compañías del listado Fortune 500, bajo la organización de la Consumer Technology Association (CTA).

ADN

La IA será el eje transversal de la feria. No solo estará presente en computadores, chips y software, sino también integrada de forma profunda en televisores, sistemas de audio, electrodomésticos y soluciones para el hogar.

Marcas como Samsung, LG, Sony, Dell, HP, Lenovo, Intel, AMD y Nvidia llegarán con anuncios clave que buscan mostrar cómo la IA pasa de ser una función puntual a convertirse en el cerebro de los dispositivos.

Revisa también

ADN

Uno de los focos estará en el hogar conectado. Samsung abrirá la feria con su evento The First Look, donde mostrará su visión de AI Living desde un pabellón propio, apostando por experiencias inmersivas y un ecosistema de dispositivos interconectados.

LG, en tanto, presentará avances en audio, televisores y electrodomésticos, destacando sistemas modulares, inalámbricos y con procesamiento de sonido basado en IA, además de su nuevo robot doméstico.

La robótica y la automatización también ganarán protagonismo, con soluciones pensadas para el hogar, la asistencia personal y la industria. A esto se suma el lanzamiento de nuevos procesadores de Intel y AMD, diseñados específicamente para cargas de trabajo con inteligencia artificial, lo que anticipa un salto en rendimiento para computadores y centros de datos.

En paralelo, la CES 2026 mostrará cómo la tecnología redefine el entretenimiento, el gaming y la movilidad, con experiencias más personalizadas y predictivas.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad