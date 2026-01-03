Así fue el último partido de Eduardo Vargas con la camiseta de la U

Exactamente, a las 17:17 de este sábado 3 de enero, los hinchas azules recibieron un regalo de Navidad atrasado. Apelando a su histórico número, Eduardo Vargas fue oficializado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.

El ariete dejó hace algunas semanas al Audax Italiano, club donde estuvo los últimos meses para, de una vez por todas, regresar al cuadro que lo vio explotar antes de emigrar a Europa.

En todo eso, a los hinchas universitarios se les cumple la ilusión de ver a ‘turboman’, otra vez, con la camiseta de los azules, esa que vistió por última vez el 29 de diciembre del 2011.

Tras una temporada donde ganó el Apertura y la Copa Sudamericana, Eduardo Vargas era el eje ataque de los azules en la final del Clausura ante Cobreloa, y ya vendido al Napoli de Italia, se matriculó con un golazo en su despedida del Estadio Nacional.

Fue un 3-0 de la Universidad de Chile con que bajó su estrella número 15, el bicampeonato de esa temporada, tercer título del año y camino al mítico tricampeonato que ganarían al año siguiente, ya sin Vargas en el plantel.