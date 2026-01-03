;

Arrancó el Rally Dakar 2026: estos fueron los resultados de los pilotos chilenos en el prólogo

El debutante Ruy Barbosa fue la gran sorpresa de la delegación nacional en la primera jornada en Arabia Saudita.

Bastián Lizama

Este sábado, en Arabia Saudita, comenzó oficialmente la edición 2026 del Rally Dakar. La tradicional competencia arrancó con el prólogo en la ciudad portuaria de Yanbu, que contó con un breve recorrido de 22 kilómetros y definió el orden de salida para la primera etapa a disputarse mañana domingo.

Los primeros resultados se dieron en las motos y el mejor chileno fue el debutante Ruy Barbosa. El piloto nacional marcó un tiempo de 12:22.1 y se ubicó en el 14° lugar, a solo 51 segundos del ganador del prólogo, el español Edgar Canet.

Por su parte, José Ignacio Cornejo, la principal carta chilena en esta categoría, acabó la prueba en el 20° puesto, a 01′ 05′' del vencedor del primer tramo.

El último chileno en las motos, Tomás de Gavardo, registró un tiempo de 12:52.1 que lo dejaron en la 26° ubicación.

Chaleco López, dentro del top 10

En los coches, Francisco “Chaleco” López consiguió acabar dentro de los mejores diez en la jornada inicial. El curicano cruzó la meta en el 6° lugar de la categoría SSV con un tiempo de 13 minutos y 8 segundos.

En la categoría Challenger, Lucas del Río completó la prueba con un tiempo de 12:56.9 que lo dejó en el 8° puesto, mientras que Ignacio Casale acabó 10° con un tiempo de 12:59.8.

Finalmente, Hernán Garcés arribó 70° en la categoría Ultimate con una marca de 41:30.8, con una diferencia de 30′42 con el ganador del día.

La primera etapa del Rally Dakar 2026 se disputará este domingo con una especial de 305 kilómetros en Yanbu.

