;

Tragedia en Argentina: incendio por pirotecnia mata a 14 perros y gatos de un refugio de mascotas

El fuego se propagó rápidamente mientras los dueños no estaban en casa y afectó a animales rescatados que no lograron escapar.

Javiera Rivera

Tragedia en Argentina: incendio por pirotecnia mata a 14 perros y gatos de un refugio de mascotas

Una grave tragedia marcó el inicio del Año Nuevo en Rosario, Argentina.

Un incendio, presuntamente provocado por fuegos artificiales, destruyó por completo una vivienda ubicada en el barrio Azuénaga y causó la muerte de 14 mascotas rescatadas, generando conmoción entre vecinos y organizaciones animalistas.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 1 de enero, mientras los dueños de casa se encontraban fuera celebrando las fiestas. Según los primeros antecedentes, un artefacto pirotécnico habría caído en el patio del inmueble, iniciando las llamas rápidamente.

Animales no lograron escapar

La vivienda funcionaba como hogar temporal para perros y gatos rescatados de la calle. Varios de ellos tenían problemas de movilidad, lo que les impidió huir del fuego.

Revisa también

ADN

Según información de Rosario3, solo una perra logró sobrevivir al incendio, mientras que el resto de los animales falleció producto de las llamas y la inhalación de humo.

La dueña de casa, visiblemente afectada, relató que el rescate de animales era parte fundamental de su vida: “Lo perdí todo”, señaló, apuntando al daño emocional que dejó la tragedia.

Además de la muerte de las mascotas, el incendio provocó pérdidas materiales totales. El fuego consumió techos, habitaciones y objetos personales, además de una motocicleta que se encontraba en el patio. La casa quedó inhabitable tras el siniestro.

Vecinos del sector alertaron a los equipos de emergencia, pero pese a la rápida llegada de Bomberos, no fue posible evitar el avance del fuego ni salvar a los animales que se encontraban en el interior.

ADN

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad