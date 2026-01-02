Tragedia en Argentina: incendio por pirotecnia mata a 14 perros y gatos de un refugio de mascotas

Una grave tragedia marcó el inicio del Año Nuevo en Rosario, Argentina.

Un incendio, presuntamente provocado por fuegos artificiales, destruyó por completo una vivienda ubicada en el barrio Azuénaga y causó la muerte de 14 mascotas rescatadas, generando conmoción entre vecinos y organizaciones animalistas.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 1 de enero, mientras los dueños de casa se encontraban fuera celebrando las fiestas. Según los primeros antecedentes, un artefacto pirotécnico habría caído en el patio del inmueble, iniciando las llamas rápidamente.

Animales no lograron escapar

La vivienda funcionaba como hogar temporal para perros y gatos rescatados de la calle. Varios de ellos tenían problemas de movilidad, lo que les impidió huir del fuego.

Según información de Rosario3, solo una perra logró sobrevivir al incendio, mientras que el resto de los animales falleció producto de las llamas y la inhalación de humo.

La dueña de casa, visiblemente afectada, relató que el rescate de animales era parte fundamental de su vida: “Lo perdí todo”, señaló, apuntando al daño emocional que dejó la tragedia.

Además de la muerte de las mascotas, el incendio provocó pérdidas materiales totales. El fuego consumió techos, habitaciones y objetos personales, además de una motocicleta que se encontraba en el patio. La casa quedó inhabitable tras el siniestro.

Vecinos del sector alertaron a los equipos de emergencia, pero pese a la rápida llegada de Bomberos, no fue posible evitar el avance del fuego ni salvar a los animales que se encontraban en el interior.