“Ir siempre donde los amigos es un poco riesgoso”: experta en derecho internacional advierte sobre cómo Kast ejercerá la diplomacia en su gobierno

Durante este viernes, la abogada experta en derecho internacional y académica de la Academia Diplomática de Chile, Paz Zárate, realizó un balance en ADN Hoy del escenario internacional que dejó 2025 y se refirió al despliegue internacional del presidente electo, José Antonio Kast.

Si bien valoró el interés temprano en política exterior, la académica advirtió la ausencia de definiciones formales. “Está muy bien el interés del presidente electo en los temas internacionales, porque vivimos un instante mucho más álgido que el que hemos conocido en varias décadas, pero a mí me deja un poquito la incomodidad de no tener nada por escrito sobre cuáles son sus lineamientos”, señaló.

“La personalización de los vínculos internacionales es riesgosa, porque las relaciones son siempre de Estado a Estado. Los jefes de Estado tienen que juntarse y trabajar, aunque se lleven mal, especialmente para temas tan importantes como la migración o futuras pandemias”, afirmó.

Zárate recordó que históricamente Chile mantuvo relaciones estables, incluso entre gobiernos con diferencias políticas. “Cristina Fernández de Kirchner y Sebastián Piñera no se llevaban bien, pero se juntaban dos veces al año. Eso es algo que se ha ido perdiendo y hay que mirarlo con atención”, agregó.

Consultada por la falta de debate en política exterior durante la campaña, la experta explicó que la mayoría de los candidatos no contaban con propuestas formales. “No fue incluida en los programas de gobierno, y por eso en los debates no se podía preguntar por política exterior. De ocho candidatos, solo uno tenía un programa en esa materia”, sostuvo.

Crisis en Venezuela

Sobre Venezuela, Zárate advirtió que una eventual salida de Nicolás Maduro no garantiza estabilidad ni el retorno de la migración. “No hay ningún signo de que a Trump le interese la democracia en Venezuela. Nunca se menciona a Edmundo González, que es el legítimo presidente, ni tampoco parece interesarle la suerte de María Corina Machado”, indicó.

“Hay un Estado Mayor muy nutrido, con cerca de quinientos generales muy bien pagados y muy leales a Maduro. No es tan fácil pensar que se va Maduro y automáticamente llega la democracia”, explicó.

Donald Trump

En relación con Estados Unidos, Zárate afirmó que la política exterior de Donald Trump está guiada principalmente por intereses económicos. “Trump no se está movilizando sobre la base de valores, sino sobre la base de intereses, incluso intereses que podrían beneficiarlo personalmente o a su entorno”, dijo.

“Las grandes negociaciones no están en manos de diplomáticos profesionales. En Ucrania o Medio Oriente, quienes negocian son su yerno y enviados del mundo privado, no el Departamento de Estado”, señaló.

Finalmente, Zárate proyectó un 2026 marcado por la incertidumbre y la inconsistencia en el liderazgo global. “No estoy convencida de que Trump tenga un ánimo pacificador profundo. Si le interesa el reconocimiento, como el Premio Nobel de la Paz, y tal vez quiera mostrar logros como un cese al fuego en Medio Oriente o en Ucrania, pero eso todavía está por verse”, concluyó.