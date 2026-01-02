¿Te diste cuenta? Fanáticos de Stranger Things descubren error en episodio de la última temporada de la serie

El pasado 31 de diciembre a eso de las 22:00 horas se estrenó en Chile el último episodio de la aclamada serie de Netflix, Stranger Things.

Luego de cinco temporadas, la serie de los hermanos Duffer llegó a su cierre definitivo.

En medio de las críticas al final de Stranger Things, es que muchos usuarios detectaron un error en la producción de la entrega.

Ocurrió en el séptimo episodio

Todo se remonta al capítulo llamado “El Puente”. La escena de la discordia, es mientras Holly Wheeler lucha por escapar del Abismo.

Ahí un pequeño descuido no pasó desapercibido para los más detallistas: la pequeña al subirse la manga de su vestuario (por accidente) dejó ver claramente el logo de Under Armour en su camiseta.

Dicho error no solamente implica un daño visual para los fans, sino que también histórico, ya que la última temporada de Stranger Things está ambientada en 1987, mientras que la marca Under Armour se fundó recién en 1996.

Cabe señalar que, desde Netflix, al detectar el error, lo modificaron de inmediato. A continuación el error: