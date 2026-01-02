;

El “Triángulo de oro” pone en aprietos a inversionistas: esta comuna de Santiago busca arrendatarios urgente

En una zona acotada de la capital hay cerca de 260 departamentos usados en venta.

Sebastián Escares

En la región Metropolitana hay un sector que ha generado un gran dilema a los inversionistas.

Se trata de una falta de arrendatarios en departamentos, lo que ha provocado un exceso de promociones en la zona y una gran baja en los precios.

¿Dónde es?

Según publicó LUN, en los alrededores de los paraderos 10 y 14 de Vicuña Mackenna, en la comuna de La Florida, cuesta mucho encontrar un arrendatario para los inmuebles ofertados.

La zona antes mencionada, es conocida por los portables inmobiliarios como el “triángulo de oro”.

En aquel lugar, se concentran tres estaciones de la Línea 5 del Metro de Santiago, supermercados, bancos, colegios y malls.

De acuerdo al medio antes citado, la oferta de viviendas es tal que la demanda no es suficiente. Esto, inevitablemente, obliga a los propietarios de los departamentos a bajar el precio de los mismos o realizar una serie de descuentos por algunos meses.

Es una situación súper compleja. Hay mucha vacancia y, detrás de eso, inversionistas frustrados. Se les dice que la plusvalía siempre irá al alza, pero no es así”, detalló Cinthya Oliva, analista inmobiliaria, al citado medio.

En esa misma línea, Oliva señaló que “si miras el dato de cuánta gente está vendiendo, te das cuenta de que solo en este triángulo hay más de 260 departamentos usados en venta. Es mucho para una zona tan acotada”.

Entre los principales factores del problema, estaría el exceso de permisos de construcción que se otorgaron a edificios con muchas unidades de un dormitorio, considerado como ideal para inversionistas.

